Caru' cu vedete: Selly s-a înțeles cu ProTV-ul. I s-a propus să prezinte un mega-show alături de Andi Moisescu; Helmuth Duckadam, reacție de neînțeles la adresa lui Ianis Hagi

Din această primăvară, 12 celebrități vor intra în competiție în cel mai nou show TV, „Masked Singer România”. Potrivit unor surse, unul dintre cei mai talentați vloggeri din România s-a înțeles cu televiziunea din Pache Protopopescu și va prezenta mega-show-ul TV. Amfitrionii producției pusă la cale de PRO TV vor fi Andi Moisescu și Selly, tânărul vlogger care ar încasa, lunar, de la YouTube circa 10.000 de dolari, anunță Cancan Actorul este foarte activ la cei 83 de ani ai săi şi când nu filmează pentru emisiunea „D’ale lui Mitică” se plimbă, iese la o bere cu prietenii și călătoreşte. Acesta trebuia să joace în pelicula „Moromeţii 2”. Însă chiar în ziua când trebuia să semneze contractul pentru film a fost anunțat prin telefon că nu mai este nevoie de serviciile lui, scrie Click „Simțeam că nu mai am aer!”. Este bine-cunoscut faptul că pentru Andreea Marin ziua de muncă are… 25 de ore și că atingerea obiectivelor propuse este extrem de importantă. Din păcate însă, ritmul alert în care trăiește de ani buni și-a pus amprenta asupra sănătății sale și a trimis-o de urgență la doctor. Andreea Marin recunoaște că disconfortul resimțit la nivelul inimii a fost un semnal de alarmă îndeajuns de serios pentru a lua măsuri rapide, scrie Libertatea „Poate are o încredere prea mare în el. Exagerează de multe ori! Ca fotbalist e bine să ai tupeu, dar parcă are prea multă încredere. Să bagă la prea multe, la lovituri libere, la penalty-uri. Asta nu cred că-i face bine”, a fost reacția lui Helmuth Duckadam la adresa lui Ianis Hagi. Glasgow Rangers și Ianis Hagi s-au calificat în optimile de finală ale Europa League, relatează Fanatik Actorul Kirk Douglas şi-a donat aproape toată averea. 50 din cele 60 de milioane de dolari pe care starul epocii de aur de la Hollywood i-a adunat au ajuns la fundația caritabilă care îi poartă numele. Printre beneficiarii donaţiilor se numără Spitalul pentru Copii din Los Angeles şi Universitatea St Lawrence. Potrivit presei americane, diferența va ajunge la văduva lui sa, în vârstă de 100 de ani, potrivit Digi24