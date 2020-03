Caru' cu vedete: Andreea Bălan, mărturisiri neașteptate despre George Burcea: ”El este cel care nu-și mai dorește familia”; Fiul lui Jennifer Lopez are o relaţie specială cu “tatăl vitreg” Alex Rodriguez. Cum se înţeleg copiii celor doi logodnici?

În timpul unui interviu cu Oprah, Jennifer (50) i-a vorbit mogulului media despre copiii ei, Emme şi Max, care au împlinit 12 ani pe 22 februarie şi au o relaţie specială cu logodnicul mamei lor, Alex Rodriguez, şi fiicele lui, Natasha (15) şi Ella (11). Când a fost întrebată dacă şi-a informat copiii în 2017, când a început să iasă în oraş cu fostul sportiv, cu privire la noul bărbat din viaţa ei, Lopez a fost cât se poate de sinceră: “Nu. Cred că au început să vadă că el tot venea acasă la noi şi, uşor-uşor, s-au obişnuit cu el prin preajmă”, notează Ok magazine După mult timp de tăcere, Andreea Bălan a dat cărțile pe față și a mărturisit că George Burcea este cel care a părăsit-o. Artista a rămas singură cu cele două fetițe, Ella și Clara, iar actorul vine din când în când să le vadă. 'Vă rog mult, nu-mi mai trimiteți astfel de mesaje, că eu renunț, ca și cum totul este la mine. El este cel care nu-și mai dorește familia', este mesajul transmis de Andreea Bălan, potrivit Viva De când a renunțat la televiziune, Adriana Bahmuțeanu s-a reprofilat și ține seminarii unde împărtășește oamenilor din experiențele ei de cuplu. Fără doar și poate este cea mai în măsură să vorbească despre despărțiri, ținând cont că are nu mai puțin de cinci divorțuri la activ, de același bărbat, scrie Libertatea Meryl Streep a recurs la o schimbare drastică de look. Actriţa recunoscută pentru şuviţele ei blonde s-a transformat total pentru următorul său film, „The Prom”. Meryl poartă acum părul roşu, scurt şi a adoptat şi cu totul alte ţinute. În noile imagini captate de paparazii, Streep este de nerecunoscut. Fanii s-au obişnuit cu greu cu noua imagine a cunoscutei actriţe, care s-a impus la Hollywood cu părul bălai, relatează Ok magazine Pentru Céline Dion, nicio combinație nu este imposibilă. Și nu vorbim despre ținutele de scenă, care sunt, prin definiție, ieșite din tipare. Artista este la fel de nonconformistă și pe stradă. Recent, ea a fost surprinsă la New York purtând câteva piese în culori intense, din cea mai recentă colecție a designerului american Marc Jacobs, potrivit Click