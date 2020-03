Caru`cu vedete: Tudor Chirilă, reacţie în cazul tinerei care a murit la o zi după ce a născut aşteptând să fie consultată: „Empatia ar trebui predată în şcoli“; Smiley câştigă sume colosale! El a adunat mai mulţi bani din reclame şi emisiuni decât din muzică

Au 27 de ani de căsătorie şi 37 de ani de relaţie, dar Sting şi soţia sa, Trudie Styler, sunt mai îndrăgostiţi ca în prima zi. „Ştiu ceva despre mariaj. Sunt căsătorit cu Trudie de 27 de ani. Oamenii îmi spun: Cum a durat atât de mult? : „Ei bine, este un miracol”, spune cântăreţul de 68 de ani pentru People. "Dragostea implică pasiune şi toate aceste lucruri, dar atunci când îţi place cineva şi te bucuri de compania lui este ceva uşor diferit şi durează mai mult. E important să te căsătoreşti cu cel mai bun prieten al tău, acesta este şi cazul meu", adaugă cunoscutul artist. Sting şi Trudie au patru copii, iar cântăreţul mai are din fostul său mariaj cu Frances Tomelty încă doi urmaşi. „Nu mi-am propus niciodată să fiu părinte. Am devenit tată din greşeală de şase ori, aşa de inteligent sunt ”, glumeşte el confrom Ok Magazine