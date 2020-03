Caru cu vedete: Garderoba de adio – ultimele apariții ale lui Meghan Markle în calitate de oficial al Familiei Regale Britanice; Nicole Scherzinger şi-a schimbat înfăţişarea cu operaţii estetice

Viva: Adelina Chivu, despre situația alarmantă din Italia cauzată de coronavirus ● Click: Ben Affleck se iubește cu noua fată Bond ● Alistmagazine: Ultimele apariții ale lui Meghan Markle în calitate de oficial al Familiei Regale Britanice ● Click: Nicole Scherzinger şi-a schimbat înfăţişarea cu operaţii estetice. Cum s-a afişat artista ●

„Este un sacrificiu minim pe care trebuie să-l facem. Generația noastră este foarte protejată de soartă. Nu suntem obișnuiți să respectăm cu strictețe niște reguli și cred că de asta s-a și ajuns aici, în Milano. Tot ce trebuia să facem era să respectăm niște reguli foarte simple, mă includ și pe mine. Deși am încercat să stau în casă, tot am fost până la market, am fost în parc să fac sport”, a spus Adelina Chivu conform Viva