Caru' cu vedete: Madonna a fost criticată de fani după un mesaj controversat despre coronavirus postat pe Twitter; Anghel Damian, din «Vlad»: «Este foarte greu să îți imaginezi un scenariu de pandemie ca parte din viața ta»

Celebra cântăreaţă în vârstă de 61 de ani a spus că “suntem toţi în aceeaşi barcă, este minunat că acest virus ne face pe toţi egali în multe feluri”, dar a şters ulterior filmuleţul după ce a văzut reacţia urmăritorilor ei. „Îmi pare rău regina mea, te iubesc mult, dar nu suntem egali. Putem muri din aceleași boli, dar cei săraci vor suferi cel mai mult. Nu încerca să scoţi ceva pozitiv din această tragedie”, a spus unul dintre urmăritorii ei, scrie Libertatea „O vorbă contemporan-populară ne spune că „Viața bate filmul”. Din păcate, realitatea zilelor noastre ne-o confirmă, iar asta ne-a obligat pentru moment să oprim filmările la serialul „Vlad” și să amânăm difuzarea noului sezon până când situația se va remedia și vom putea completa episoadele cu secvențele rămase de filmat. A fost o decizie dureroasă atât pentru noi, cât și pentru fanii serialului, dar sănătatea este mai importantă decât orice pe lumea asta”, a spus Anghel Damian potrivit Click entru că este în autoizolare, Adelina Pestrițu reușește să își păstreze silueta. Vedeta le-a arătat fanilor că are 52,4 kilograme. Deși ce are în frigider nu este chiar cea mai sănătoasă opțiune, vedeta compensează cu sport. Adelina face fitness acasă și își menține silueta suplă, notează Viva Vanessa Bryant a cerut în instanţă ca fiica lor cea mică, Capri, năsută în 2019, să fie inclusă în testamentul tatălui ei. Acesta nu apucase să îl mai modifice din 2017. În plină perioadă de doliu, Vanessa a întreprins acţiuni legale împotriva companiei care opera zborul cu elicopterul în care a murit soţul ei şi fiica lor, Gianna şi a cerut o anchetă cu privire la publicarea ilegală a imaginilor de la locul accidentului, potrivit Ok magazine Așa cum era de așteptat, faimoasa actriță i-a scris și un mesaj emoționant fostului ei partener, chiar dacă la un moment dat neînțelegerile dintre ei au dus către semnarea actelor de divorț. „La mulți ani, Bruce! Îți mulțumesc pentru cele mai minunate trei cadouri din viața mea, pe care tu mi le-ai oferit”, a fost mesajul vedetei, făcând referire, bineînțeles, la cei trei copii pe care cei doi îi au împreună, notează Click