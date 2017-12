Fost angajat al Institutului Urologic de Transplant Renal Cluj, de la care a pornit dosarul DIICOT: Colaborarea s-a intrerupt cand am aflat ca dr. Lucan face trafic de organe

"Dosarul Lucan a aparut dupa aproape 15 ani de la prima plangere pe care acesta a facut-o. Ungureanu este presedintele Asociatiei pentru Solidaritate si Empatie 'Delia Gradinaru' care ofera sprijin pentru peste 100 de copii si tineri cu insuficienta renala cronica dependenti de dializa din toata tara. El este din 2003 profesor de Istorie la un liceu din Cluj, iar din 2016 este deputat de Cluj pe lista USR", scrie cotidianul citat."Colaborarea asta s-a intrerupt cand am aflat ca Lucan face trafic de organe. Daca pentru calitatile lui chirurgicale sa zicem ca-i suportam injuraturile si comportamentul mitocanesc arhicunoscut in clinica, n-am putut sa suport ideea ca cineva profita din disperarea unor bolnavi de a trai si din moartea unor oameni, ca practic cand vorbim despre transplant de la un donator aflat in moarte cerebrala vorbim despre situatia in care cineva moare, ca altcineva sa traiasca ori pentru asta nu se pot face bani, este inuman, este criminal, este strigator la cer", afirma Emanuel Ungureanu, pentru adevarul.ro.Acesta a povestit un episod din 2003, cand o tanara de 18 ani a murit dupa ce a fost calcata de un motociclist. O fetita internata in spital astepta in acel moment un rinichi de grupa 0, povesteste acesta"Profesorul Lucan ne-a chemat la el, pe mine si pe Carmen Lapusan, si de data asta, desi era tot timpul foarte sever, urla si injura, ne-a spus: 'Copilasi, aveti o misiune importanta, am nevoie de acest rinichi", continua el.In acea seara, nu a fost lasat sa intre in sala de operatii si a descoperit ca rinichiul nu ajunsese la fetita."Nu am aflat cine beneficiase de transplant. Am fost la profesorul Lucan. Am avut criza de nevi, am plans, am trantit usi. El m-a amenintat ca ma da afara si sa plec din clinica. Ulterior, m-a sunat si mi-a zis sa vin la clinica lui privata, la Direx 2000. Acolo mi-a explicat rolul pe care Emil Sabo (Sabau) il avea in retea si ca ar trebui sa-l inlocuiesc, sa-mi bag mintile in cap, sa ma maturizeze si sa vad cum este viata. Discutia a fost groaznica, a fost pentru zdrobitoare. Am plecat de acolo cu gandul sa spun unor oameni de lucrurile pe care le-am aflat deja. Din acea seara mi-am facut strategia cum sa fac sa explic unor oameni lucrurile pe care le-am vazut", a mai spus Ungureanu.Mai multe pe adevarul.ro