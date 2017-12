Utile: Cum scapi de mahmureala prin metode naturale; Ciocolata, buna si pentru frumusete; Dieta antidiabetica: 6 alimente care te ajuta sa tii sub control boala

Diabetul de tip 2 poate fi prevenit printr-un stil de viata sanatos, insa, avand in vedere ca in ziua de azi avem atat de multe tentatii in jur, foarte multi dintre noi ajungem sa facem excese si sa impingem organismul la limita. Pentru cei care descopera ca au diabet de tip 2, o viata echilibrata si un regim alimentar bine gandit sunt doua arme esentiale pentru a tine in frau boala si pentru a evita complicatiile. Broccoli: nu este degeaba considerat unul dintre cele mai sanatoase alimente din lume! Broccoli este perfect pentru dieta antidiabet, deoarece contine un compus numit ￯sulforafan￯, care declanseaza mai multe procese antiinflamatorii ce imbunatatesc glicemia si protejeaza vasele de sange de consecintele problemelor cardiovasculare, care reprezinta adesea o complicatie a diabetului. Totodata, sulforafanul declanseaza mecanismele naturale de detoxifiere ale organismului, transformand enzimele periculoase in compusi care pot fi mai usor eliminati de organism, scrie Diva Hair In afara gustului delicios, ciocolata are virtuti extraordinare si cand vine vorba de ingrijirea pielii. Ciocolata intra in componenta multor produse cosmetice, iar in ultimii ani este si baza de tratament in centrele de infrumusetare. Bogata in vitamine (A, B, C si E), in minerale (magneziu, potasiu, fier) si substante precum fosfolipidele, ciocolata neagra cu un continut cat mai mare de cacao poate face minuni pentru piele. Untul de cacao din ciocolata are putere hidratanta si stimuleaza fibroblastele, celulele responsabile de fabricarea fibrelor de elastina si a colagenului, care dau fermitate pielii. Polifenolii din cacaco au actiune antioxidanta, prevenind semnele imbatranirii, de aceea, ciocolata neagra se poate folosi in mastile antirid. Usor de preparat acasa, mastile cu ciocolata reduc ridurile, au actiune nutritiva si hidratanta si catifeleaza pielea. Vergeturile si cicatricile sunt alte probleme care pot fi prevenite cu ajutorul mastilor care au in componenta ciocolata, gratie acidului linoleic din untul de cacao, anunta Click Sanatate Cel mai bine ar fi sa nu exagerezi nici cu mancarea, nici cu bautura. Totusi, daca ai consumat prea mult alcool la una dintre numeroasele petreceri ale acestei perioade, afla cum scapi de mahmureala prin metode naturale.Cum scapi de mahmureala cu zeama de varza. 100 g de muraturi sunt echivalentul a 125 g de legume crude si sunt cea mai sanatoasa forma de conservare a lor, pe langa congelare. Cel mai cunoscut efect al lor este combaterea mahmurelii. Zeama de varza are ac de cojocul celei mai puternice dureri de cap. Bea dimineata pe nemancate un pahar si ai sa te simti ca noua. In plus, tratamentul este bun si pentru constipatie. Muraturile, in general, sunt bune si sa fie consumate la mesele copioase cu multa grasime, pentru ca ajuta ficatul si imbunatatesc digestia, relateaza Libertatea pentru femei Cercetatorii au ajuns la o concluzie surprinzatoare: salata verde imbunatateste functiile cognitive la persoanele adulte, asa ca nu ne ramane decat sa o includem in meniu. Studiul, care a reunit 960 de subiecti cu varste cuprinse intre 58 si 99 de ani, a fost publicat in prestigioasa publicatie Neurology. Participantii au trebuit sa completeze un chestionar legat de alimentatia lor obisnuita. De asemenea, timp de cinci ani au primit diverse teste pentru a li se evalua capacitatile cognitive si pentru a face o legatura intre dieta lor si functionarea creierului. Li s-au dat teste de memorie, orientare, viteza de reactie. Cercetatorii au luat in calcul varsta, sexul, educatia, activitatile cognitive si fizice pe care le au in mod obisnuit, fumatul, consumul de fructe de mare si de alcool. In urma acestor observatii au constatat ca cei care au mancat de cel putin doua ori pe zi legume cu frunze verzi au avut un declin cognitiv mai mic decat cei care nu au consumat mai putine sau deloc, scrie CSID O neplacere frecventa, balonarea apare mai ales dupa mesele copioase din perioada Sarbatorilor. Include aceste alimente in meniu pentru a-ti usura digestia. Unul dintre principalii aliati in lupta cu balonarea este ovazul. Este recomandat datorita fibrelor si vitaminelor pe care le contine si care sunt benefice digestiei. Ovazul poate fi consumat sub forma de cereale integrale, aliment care iti ofera, de asemenea, senzatia de satietate, chiar daca nu ai consumat o cantite mare. Mirodenia este un remediu des utilizat pentru calmarea flatulentei si pentru stimularea proceselor digestive. Praful de nucsoara amestecat cu ghimbir si coriandru este un ajutor eficient pentru indigestie. Nucsoara adaugata in ceai poate ajuta si la alinarea durerilor de cap cauzate de indigestie, relateaza Click Sanatate