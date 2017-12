Business report: Cum a batut Romania toate recordurile in 2017: cate o surpriza fiscala pe zi si efectele ce se vor vedea anul viitor; Procesul de selectie a succesorului lui Ghosn la sefia Renault a fost lansat in spatele usilor inchise; Romania, cea mai mare inegalitate a veniturilor din UE

cate o surpriza fiscala pe zi lucratoare si efectele ce se vor vedea anul viitor. Anul 2017 va ramane in istorie pentru recordurile si surprizele din economie, dar mai ales pentru ca s-au introdus peste 260 de modificari in regulile "jocului", ceea ce inseamna, in medie, cel putin o schimbare legislativ-fiscala pe ziua lucratoare. Din punct de vedere fiscal, 2017 este insa anul unui record absolut, cu 261 de schimbari (echivalentul unei medii de cel putin o schimbare pe ziua lucratoare) introduse pe fondul trecerii de la un "vechi" la un nou program de guvernare. Integral in Gandul din Uniunea Europeana. Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea Agerpres. Statele care au valori reduse ale indicelui inegalitatii veniturilor prezinta si rate de saracie mult inferioare mediei europene, noteaza Capital la sefia Renault a fost lansat in spatele usilor inchise. Cine ii va lua locul patriarhului gigantului auto care sta in spatele Dacia? Succesorul actualului CEO al producatorului auto francez ar urma sa fie desemnat in luna februarie. Cautarea "pasarii rare" a inceput deja, sub atenta supraveghere a statului francez, relateaza Les Echos. Avand in vedere ca mandatul CEO-ului Carlos Ghosn se va incheia in luna mai a anului viitor, la cateva saptamani dupa ce acesta va implini 64 de ani, procesul de selectie a unui succesor al acestuia a demarat deja in spatele usilor inchise, scrie Ziarul Financiar arata bine, mult mai bine decat starea economiei, unde multi antreprenori sunt total debusolati de impredictibilitate, incompetenta si lipsa de personal. Daca ne uitam pe cifre, mergem in pas vioi in directia cea buna. De exemplu, am putea avea anul acesta cea mai mare crestere economica de dupa criza din 2008-2010. Comisia Nationala de Prognoza vede o crestere economica de 5,6% anul acesta, cu +7,6% in industrie si +5,6% in servicii si cu rezultate ceva mai modeste in constructii (+1,5%) si agricultura (+3%), potrivit Capital de clapari de schi. De unde provin cei mai multi brazi de Craciun. Romania a fost in anul 2016 principalul furnizor de clapari de schi pentru celelalte state UE: 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provin din Romania, arata datele publicate de Eurostat. Grupul finlandez Amer, unul dintre cei mai importanti producatori de echipamente sportive din lume, colaboreaza cu cinci fabrici din Romania, care au in total 2.100 de angajati, care produc clapari si legaturi pentru schiuri. Continuarea in Adevarul