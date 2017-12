Utile: Cele mai bune plante care-ti usureaza digestia; Cum redai stralucirea parului iarna; Esentialul despre grasimile bune si cele rele. Care sunt grasimile benefice pentru sanatate

. Desi avem tendinta sa evitam grasimile in alimentatie, nu orice grasime este nociva. In realitate, unele tipuri sunt benefice pentru sanatate. Cele mononesaturate au efect protector. Acestea sunt grasimile nesaturate, care reduc colesterolul rau LDL. Cele mai eficiente sunt grasimile mononesaturate, prezente in uleiul de masline si cel de rapita, in nuci, alune, migdale, seminte si in avocado. Grasimile saturate se gasesc in carnea rosie, in unt, smantana si lactate nedegresate, dar si in multe uleiuri vegetale pe care le cumparam din magazine. Grasimile saturate cresc valoarea colesterolului LDL, care ingroasa arterele si sporeste riscul de boli cardiace. Pe langa acestea, mai exista un tip de grasimi rele, care se ascund in foarte multe alimente procesate: grasimea trans. Acestea determina ingrasarea, cresc riscul de diabet, boli de inima si cancer, informeaza Click! sanatate 1. Gentiana este mai amara decat papadia, radacina ei continand amarogentina, cea mai amara substanta din lume. Aceasta stimuleaza secretia si eliberarea sucurilor gastrice, eliminand crizele biliare, balonarea si constipatia. Cu tinctura de gentiana vei scapa imediat de senzatia de greutate in stomac sau de greata, care apar dupa masa. 2. Brusturele. Unul dintre cele mai bune remedii impotriva crampelor, balonarilor si starilor de voma cauzate de o masa copioasa, brusturele stimuleaza digestia, este diuretic si antidiareic usor si curata toxinele din sange, scrie Adevarul. . In mod normal, urina nu ar trebui sa aiba un miros puternic, iar culoarea ar trebui sa fie deschisa (galben pai). Urina urat mirositoare ar trebui sa te faca sa iti pui semne de intrebare, pentru ca poate fi un simptom al unor afectiuni mai mult sau mai putin serioase. Inainte sa te panichezi, incearca sa identifici cauza schimbarii de miros sau de aspect a urinei. Cel mai adesea, acestea au loc din cauza deshidratarii. Majoritatea oamenilor nu consuma suficiente lichide, drept urmare vor elimina urina mult mai concentrata si mai inchisa la culoare, iar mirosul va fi unul puternic de amoniac. Alte cauze posibile: infectia urinara, diabetul de tip 1 si 2, scrie Diva Hair. In sezonul rece, aspectul tern al parului este un lucru la ordinea zilei. Expunerea la frig si schimbarile dese de temperatura sunt principalii factori responsabili de lipsa de luciu a firului de par. Primul pas ar fi folosirea balsamului dupa samponare in mod regulat. Un par cu o structura de cheratina sanatoasa poate sa retina culoarea timp indelungat, fara ca aceasta sa-si piarda din intensitate si stralucire. Introdu in rutina ta de ingrijire tratamente speciale sau masti pe baza de ulei natural. Parul reactioneaza intr-un mod similar tenului - o alimentatie nesanatoasa isi pune amprenta asupra sanatatii podoabei capilare. O dieta echilibrata centrata pe vitamine si proteine iti va ajuta parul sa creasca sanatos, puternic si radiant, informeaza Unica. Broccoli este ruda apropiata cu varza si conopida, care sunt consumate crude sau in salate. Pentru ca astazi vorbim despre broccoli, trebuie sa stii ca este sursa bogata de vitaminele B6, C si K, potasiu, mangan, fosfor, folati, calciu si seleniu. Datorita tuturor substantelor nutritive pe care le contine, broccoli are capacitatea de a preveni diferite tipuri de cancer, reduce colesterolul, imbunatateste sistemul digestiv, detoxifica organismul, intareste sistemul imunitar, protejeaza pielea etc. Mai mult, broccoli protejeaza ficatul, pentru ca poate creste nivelurile de enzime de detoxifiere. In plus, poate fi prevenita si insuficienta hepatica. De asemenea, broccoli este leguma ideala pentru o dieta de slabit, deoarece are un continut scazut de calorii. Este bogat in fibre, este satioasa - ceea ce inseamna ca amana foamea, scrie Click! pentru femei.