VIDEO Scena haioasa la o conferinta de presa in China. O jurnalista "isi da ochii peste cap" cand vede ce intrebare pune o colega/ Imagine aa fost cenzurata

O ziarista chineza si-a dat ochii peste cap, vizibil iritata de o intrebarea a unei colege - o imagine care a fost cenzurata dupa ce a devenit virala, starnind o furtuna politico-mediala in China, scrie AFP.





Privirea dispretuitoare a ziaristei, transmisa in direct de televiziunea nationala, spune multe despre ce gandeste o parte presei din aceasta tara fata de confratii lor prea obedienti fata de putere.





Scena a avut loc la Palatul poporului din Beijing, in cadrul unei sedinte de intrebari adresate ministrilor, in marja sesiunii anuale a Adunarii nationale populare (ANP), parlamentul care a oferit duminica un mandat fara limita presedintelui Xi Jinping.





Sesiunea este atent coregrafiata de regimul comunist, care se asigura ca intrebarile ziaristilor chinezi si straini sunt pregatite in avans, facand din aceasta mare conferinta un eveniment plictisitor si formal.





In partea dreapta, in sacou rosu, corespondenta American Multimedia Television, mass media subordonata regimului chinez, adreseaza la microfon o intrebare interminabila legata de investitiile companiilor publice in strainatate.









In stanga, in sacoul albastru, Liang Xiangyi, de la grupul de informatii financiare Yicai, se uita intrebatoare la colega sa, inainte de a-si da ochii peste cap, intr-un gest care pare sa semnifice cum este posibil sa adresezi o intrebare atat de putin polemica.





Imaginile nu au scapat internautilor, facand din Liang un star absolut. Cele cateva secunde au fost difuzate masiv pe retelele sociale, fiind percepute drept o sfidare la adresa regimului comunist.





Numele lui Liang Xiangyi era miercuri cel mai cenzurat pe internetul chinez, potrivit site-ului specializat freeweibo.com





Autoritatile au transmis un "aviz urgent" presei din intreaga tara. "Tot ceea ce a fost postat inline trebuie retras. Niciun site nu trebuie sa arate acest incident", au ordonat cenzorii, potrivit site-ului China Digital Times, care are sediul in SUA.





Grupul Yicai nu a putut fi contactat pentru a comenta zvonurile potrivit carora Liang a ramas fara acreditare.