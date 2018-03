Faze tari: Cum a ajuns cojocul de Bihor sa fie copiat de Dior si vandut cu 30.000 de euro; Miliardarul care vrea sa construiasca cea mai mare baterie din lume; Un barbat risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce si-a invatat cainele sa faca salutul nazist

Un cojoc traditional din Bihor a ajuns sa fie copiat de celebra companie franceza Christian Dior, intr-o tinuta din colectia de toamna 2017. Pentru a veni cu adevarat in sprijinul mesterilor populari bihoreni, o revista de moda din Romania a lansat un site de unde pot fi comandate piesele originale, facute de cojocarii romani si vandute mult mai ieftin, scrie Adevarul. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reusit in urma cu cateva luni sa construiasca cea mai mare baterie din lume, insa performanta demna de Cartea Recordurilor ar putea sa nu mai fie de actualitate in viitorul apropiat. Miliardarul Sanjeev Gupta este finantatorul unui proiect similar, dar de o capacitate mai mare decat cel creat de Elon Musk. Astfel, Gupta lucreaza la o baterie cu capacitatea de 120 de megawati / 140 MWh, care ar fi mai mare decat bateria lui Musk, de 100 de megawati / 129 MWh, pe care o gasim in Jamestown, Australia de Sud, precizeaza Playtech.

Decizia va intra in vigoare pe 1 ianuarie 2019 si priveste hainele si toate celelalte produse din blana naturala, inclusiv accesorii, informeaza Mediafax. O a doua decizie adoptata, marti, de municipalitatea din San Francisco le permite comerciantilor sa vanda ce au pe stoc in prezent pana cel mai tarziu la 1 ianuarie 2020. "Sper ca decizia va inspira si alte orase si intreaga tara sa ia hotarari similare. In mod sigur avem nevoie de legi federale mai bune privind cresterea animalelor pentru blana", a spus Katy Tang, una dintre initiatoarele proiectelor de lege in domeniu, care se descrie ca o iubitoare de animale, relateaza Descopera. Este vorba de Mark Meechan, un barbat de 30 de ani care locuieste in localitatea Coatbridge din comitatul Lararkshire. In luna aprilie, el va afla sentinta, dupa ce un tribunal scotian l-a acuzat ca a diseminat pe internet un filmulet "foarte jignitor", informeaza The Independent. Astfel, barbatul a dresat cainele iubitei sa reactioneze la mesajul "ucideti evreii", pe care l-a repetat de 23 de ori pe parcursul unui filmulet. Mai mult de atat, animalul poate fi vazut facand salutul nazist, cand aude vorbele barbatului, informeaza Stirile ProTv. Primul zbor al Antonov An-225 a fost la Kiev pe 21 decembrie 1988. Initial, acesta a fost proiectat sa transporte naveta Buran catre spatiu. A fost proiectat in aproape trei ani si jumatate si era un motiv de mandrie al tarii. Insa, dupa caderea URSS, Antonov a preluat singurul model AN-225 si l-a pus sa faca transporturi comerciale de gabarit extrem de mare, scrie Playtech.