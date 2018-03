Faze tari: Rezultatele unui studiu dezvaluie ca nefericirea din copilarie schimba ADN-ul din creier; Un tanar iordanian a petrecut 24 de ore sub apa. Cum a reusit; Mayasii faceau comert cu caini in urma cu 2.400 de ani

. Primii ani de viata sunt cruciali pentru dezvoltarea ca adult, in acest caz pentru dezvoltarea creierului. Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Salk Institute din California, Statele Unite, a scos la iveala ca schimbarile sunt extrem de profunde, la nivel genetic. In cadrul experimentului, savantii au vrut sa vada schimbarile care au loc in organismul puilor de soarece atunci cand acestia sunt neglijati de mama lor. Au observat ca indiferenta mamei declanseaza anumite gene in celulele cerebrale. Rezultatul, daca poate fi transpus la oameni, sugereaza ca un proces similar poate oferi o explicatie pentru dezvoltarea anumitor tulburari neurologice, potrivit descopera.ro. Creierul uman este uimitor, din multe puncte de vedere. In milioanele de ani de evolutie, creierul a ajuns atat de remarcabil, incat tehnologiile si inteligenta artificiala de astazi nu pot concura cu puterea lui. Totusi, cei peste 100 de miliarde de neuroni sunt incredibil de fragili. Daca si cel mai mic lucru nu functioneaza in parametri normali intr-o anumita conexiune a acestora, o cale neurala poate fi blocata. Si, destul de ciudat, chiar si fara leziuni sau afectiuni structurale, creierul poate fi usor de inselat. Poti vedea si auzi anumite lucruri care, de fapt, nu exista langa tine in acel moment. Da, acest lucru se intampla atunci cand iei droguri. Pare-se ca poti avea halucinatii si fara droguri. Trebuie doar sa stii cum sa-ti manipulezi creierul, potrivit playtech.ro . Un iordanian in varsta de 31 de ani a petrecut 24 de ore sub apa, la cinci metri adancime. Barbatul a vrut sa demonstreze ca poate manca, bea si dormi sub apa. Evident, a purtat costum de scafandru, iar ca sa fie in siguranta a fost monitorizat de cativa colegi. Acestia i-au tinut companie cu randul si l-au ajutat sa se hraneasca. A mancat cate putin la fiecare trei ore, scotandu-si tubul de oxigen pentru fiecare dumicat. Cel mai greu a fost sa-si mentina temperatura corpului in apa rece, potrivit stirileprotv.ro Campionul rus la Powerlifting, Ivan Savkin (33 de ani), a reusit sa scrie istorie odata in plus zilele trecute dupa ce a tras cu umerii vasul cargo Serghei Gavrilov, la santierul naval Pervomiaskii. Performanta lui a fost rasplatita cu un nou titlu Guinness Book. Insa Savkin nu este deloc strain de astfel de lucruri extraordinare. In 2015 el a reusit sa traga pe o distanta de 1,7 metri un ditamai tancul de aproape 30 de tone si in 2017 a socat intreaga planeta tragand o macara de 312 tone. Conform calculelor, macaraua mutata din loc de rusul musculos cantarea exact cat Turnul Eiffel, potrivit click.ro In multe regiuni ale lumii, domesticirea animalelor a jucat un rol important pentru hranirea oraselor si societatilor aflate in curs de dezvoltare. Spre exemplu, culturile europene si asiatice au inceput sa creasca animale precum porcii pentru hrana din urma cu 9.000 de ani National Geographic noteaza ca nu se intampla acelasi lucru si in Mesoamerica, unde dovezile arheologice arata ca mayasii cultivau multe plante, dar cresteau foarte putine animale, in mare parte caini si curcani. In cadrul studiului recent, specialistii au reusit sa afle cum a reusit un astfel de popor sa supravietuiasca si sa se dezvolte. Dintii si oasele examinate au fost descoperite in Veibal, Guatemala. Ramasitele de caine si pisica au fost datate ca provenind din perioada 700-350 i.Hr. Cu mult timp inainte de descoperirea primelor dovezi ale modului in care erau utilizate animalele de catre mayasi, potrivit descopera.ro.