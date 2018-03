Faze tari: Bautura romaneasca care este vanduta cu 2000 de euro in strainatate. Este ambalata cu fir din aur; Internetul viitorului o sa vina de la bec, dar viteza de acum e mica; "Clona de Smart" poate fi construita in doar trei zile, cu ajutorul unei imprimante 3D

Palinca romaneasca de caise, scoruse sau cirese este la mare cautare in strainatate, atat de mult incat strainii sunt gata sa scoata si 2000 de euro pentru un litru de tarie romaneasca. Totusi ce-a mai apreciata ramane a fi cea de prune, spun producatorii licorii fermecate. In Satu Mare, la Mediesul Aurit, familia Zetea duce mai departe traditia prepararii celei mai bune palinci de peste 100 de ani. O sticla de colectie va ajunge in tarile din vestul Europei! Este ambalata cu fir din aur. Aur curat este si pe limba strainilor, scrie Business Magazin. A revenit in actualitate conceptul Li-Fi. Philips vrea sa exploateze noul tip de internet wireless si are sansa unui act de pionierat. Li-Fi inseamna Light-Fidelity si, dupa cum arata numele, se bazeaza pe lumina pentru a te conecta la internet. Philips a reusit sa conectez o intreaga incapere de birouri la internet doar cu lumini. Insa, daca nu ai mai auzit pana acum de Li-Fi, tot ce trebuie sa stii deocamdata este ca aceasta ar putea fi conexiunea viitorului, capabila sa iti ofere cea mai mare viteza de internet, precizeaza Playtech. Incepand cu anul 2019, China va comercializa o masina realizata cu ajutorul unei imprimante 3D, care poate fi construita in doar trei zile, la un pret de 7.500 dolari. LSEV poate fi construit in doar trei zile si cantareste putin peste 450 kg. Cu ajutorul imprimarii 3D, costurile investitiei au fost reduse cu 70%. LSEV a fost deja comandat de 7.000 de oameni si poate fi personalizat dupa dorintele clientilor. Acestia pot printa masina cu ajutorul companeii Polymaker Industrial. Clientii din Italia au comandat deja 5.000 de vehicule LSEV si alte 2.000 vor fi inchiriate, informeaza Descopera. Un tanar de 27 de ani din Falticeni a fost condamnat la 4 ani si jumatate dupa gratii dupa ce si-a furat fosta masina. Potrivit Monitorul de Botosani, tanarul din Falticeni a facut un schimb cu un barbat din Botosani, oferindu-i BMW-ul sau pentru o Mazda si o diferenta de 500 de euro - ambele masini fiind imatriculate in Bulgaria. Ulterior, insa, dat fiind ca ramasese fara bani, s-a gandit sa isi recupereze masina si sa o vanda din nou, relateaza Stirile ProTv. Un fluturas critic a fost lipit de peretele unei statii de tren din orasul Posong, din tinutul Samsu, provincia Yanggang. Fluturasul scris cu cerneala a fost infipt sub portretul liderului nord-coreean in ziua Anului Nou: "Kim Jong-Un este un nenorocit". "Paranoicul" lider al Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a ordonat ca peste 20.000 de cetateni sa furnizeze probe ale scrisului lor de mana, in speranta ca-l va identifica pe autorul graffiti-ului dintr-o statie de tren, scrie mirror.co.uk. Cladirile din capitala Phenian au fost "decorate" cu mesaje anti-Kim Jong-Un. Aceiasi "golani" au impanzit orasul cu fluturasi, in care il critica pe liderul suprem, denumindu-l "fiu de catea", scrie Gandul.