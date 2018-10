​Faze tari: A clocit un ou şi acum trăieşte cu gâscanul; Cu ajutorul unei imprimante 3D au fost create obiecte care pot monitoriza şi stoca activitatea acestora; Un autobuz din Ploiești s-a rupt în două pe traseu

Acum şase luni, Andrei a cumpărat ouă de la piaţă. Cinci au devenit omletă, însă unul a avut un alt destin. Andrei Gurin şi-a luat un incubator şi a pus oul la clocit, după ce l-a marcat cu o cariocă. După ceva timp a eclozat Harvister. După primele „mac-mac”, iubita lui Andrei Gurin şi-a făcut bagajele şi a plecat la mama ei. Cei doi ar fi trebuit să se căsătorească, dar după ce bărbatul a adoptat un gâscan relaţia amoroasă dintre ei a devenit complicată. Gurin şi-a luat în serios rolul de mamă-gâscă şi l-a învăţat pe Harvister să înoate în cadă, la scos la plimbare în parcuri, l-a dus la piaţă să îşi aleagă salatele şi găteşte mâncare specială pentru păsăroi, potrivit Click. Inginerii au creat dispozitive realizate cu imprimanta 3D care pot urmări şi stoca modul în care au fost utilizate fără să folosească electronice sau baterii. În loc de acestea, sistemul foloseşte o metodă numită retrodifuzie, prin care un obiect poate distribui informaţia prin reflectarea semnalelor care au fost transmise la aceasta printr-o antenă. Inovaţia poate ajuta în tehnologia asistativă, precum proteze sau recipiente inteligente care îi pot ajuta pe pacienţi să nu uite să-şi ia medicamentele. „Suntem interesaţi în realizarea de tehnologie asistativă cu ajutorul imprimantelor 3D, dar nu avem o metodă simplă prin care pot fi folosite”, a precizat coautorul Jennifer Mankoff, profesoară la Paul G, potrivit Descopera. Un autobuz al companiei de transport din Ploiești s-a rupt în două. Mijlocul de transport, un Ikarus vechi, s-a rupt de la burduf. În autobuz se aflau călători, dar nu a fost accidentat nimeni. Biletele pentru transportul în comun din Ploiești s-au scumpit la 1 octombrie. 2,5 lei costă acum un bilet de o călătorie. Compania de transport folosește autobuze care au zeci de ani vechime și care ar fi trebuit să fie scoase din uz, potrivit Stirile ProTv.



Considerată un star pe Instagram, Naz Mila s-a făcut de râs în fața urmăritorilor ei din Turcia, după ce a postat o fotografie cu noul ei tatuaj.De curând, modelul a fost subiectul ironiilor utilizatorilor după ce și-a făcut un tatuaj care se întinde de pe piciorul drept până mai sus de coapsă și care are un mesaj total greșit. Citatul celebru în engleză pe care Naz Mila a vrut să îl poarte permanent pe piele a fost tradus greșit și ce a ieșit a fost de-a dreptul halucinant. Mesajul „Only God can judge my mistakes” (Doar Dumnezeu îmi poate judeca greșelile), așa cum ar fi trebuit să sune, s-a transformat în „I can judge a single god with my wrongs and wrongs” (Pot să judec un singur Dumnezeu cu greșelile mele și greșelile), potrivit Unica. Poreclit “Danger”, adică “Pericol”, a parcurs cei 150 de metri în cinci minute, aparent fără măsuri de siguranţă, doar cu o prăjină care îl ajuta să-şi menţină echilibrul. Vântul i-a pus ceva probleme, a mărturisit el apoi, dar cei care îl urmăreau de la sol cu sufletul la gură nu şi-au dat seama de nimic. Marocanul merge pe sârmă de aproape 30 de ani şi este deţinătorul mai multor recorduri mondiale. Şi nu se rezumă doar la a merge, el dansează şi chiar face sărituri pe sârmă, potrivit Stirile ProTv.