Glume pe reţelele de socializare după calificarea Madagascarului la CAN: Felicitări Regelui Julien!

Echipa naţională din Madagasacar s-a calificat pentru prima dată în istorie la turneul final al Cupei Africii pe Naţiuni, iar reţele de socializare au fost invadate de glume referitoare la personaje din celebra serie de animaţie "Pinguinii din Madagascar", potrivit News.ro.



Cele mai multe mesaje sunt de felicitare pentru King Julien XIII, regele lemurienilor din Madagascar.

Cu două etape înaintea finalului preliminariilor, echipa insulei din Oceanul Indian şi-a asigurat calificarea din Grupa A, după ce a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa din Guineea Ecuatorială, prin golul marcat de Rakotoharimalala '42.

Madagascar a obţinut 10 puncte din patru meciuri, într-o grupă din care mai fac parte Senegal (7 puncte din trei meciuri) şi Sudan, fără vreun punct în trei partide. Pe locul al treilea este Guineea Ecuatorială, cu 3 puncte.

La turneul final se califică primele două clasate din fiecare din cele 12 grupe preliminare.

A XXXII-a ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni, competiţie care se desfăşoară o dată la doi ani, va avea loc între 15 iunie şi 13 iulie 2019, în Camerun.

Congrats to King Julian and his people #Madagascar https://t.co/6frB35L5kV

Madagascar qualify for the African cup of nations for the first time. King Julien & Maurice his assistant manager throw a party @SundayBrunchC4