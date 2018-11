Faze tari: Reacțiile străinilor la un clip surprins în Vaslui: ”Nu e de mirare că Borat s-a filmat în România”; Samuel Stanciu din Timiș a găsit 95.000 de euro într-o mobilă la mâna a doua; Poftiţi la cea mai mare petrecere din lume a „nevestelor din plastic”! Întâlnirea exclusivistă a avut loc în Texas

O înregistrare de pe o cameră de supraveghere dintr-un sat din Vaslui i-a amuzat copios inclusiv pe străini după ce a fost preluată de mai multe pagini de Reddit. Imaginile publicate de userul zeg685 pe Reddit cu titlul ”Stai beat în mijlocul drumului, ce ar putea merge prost?” surprind un bărbat, cel mai probabil băut, stând în mijlocul unui drum din Vaslui. Apoi apare o dacie care tractează o căruţă cu tot cu cal și încărcată cu lemne. Mașina accelerează pe lângă bărbatul din drum iar din cauza vitezei căruța ajunge în şanţ, calul este rănit iar bărbatul din căruță se prăbușește de pe lemne pe stradă. Pe final, bărbatul din drum ajunge și el în șanț. Imaginile pe cât de bizare, pe atât de amuzante au atras reacții atât de la români, cât și de la străini, scrie Stirile ProTv. Samuel Stanciu din Timiș a gasit 95.000 de euro într-o mobilă la mâna a doua. A fost, firește, o surpriză de proporții, iar tânărul de 33 de ani nu va uita niciodată această experiență. De unde a pornit totul? De la un anunț plasat pe OLX. Samuel Stanciu a cumpărat de la un bărbat din Arad mobilă la mâna a doua. „După 10 minute mă întrebam dacă e realitate ce se întâmplă. Nu a fost uşor. Adevărul e că nu m-am bucurat, a fost un stres pentru că nu ştiam ce e cu banii. Toată noaptea nu am dormit. Nici o clipă nu m-am gândit că sunt banii mei. Aveam impresia că toate maşinile se opresc la mine la poartă. Mă gândeam că m-a pus cineva la probă, că vine o mafie la mine. Nu mai ştiam cum să o scot la capăt”, povesteşte tânărul, scrie Cancan.



Iubitorii de jucării sexuale au plecat în concediu, în secret, la un hotel din Texas, însoţiţi de partenerele lor. Ei au închiriat mai multe camere pentru a le permite „păpuşilor” să socializeze, să schimbe impresii şi să participe la un concurs de frumuseţe. Nu mai puţin de 30 de păpuşi s-au înscris în concursul de frumuseţe jurizat de toţi cei 65 de participanţi. În ciuda faptului că mulţi au crezut că la evenimentul anunţat încă de acum două săptămâni va avea loc o orgie de proporţii, în realitate toată lumea prezentă a fost „cât se poate de cuminte”. Unul dintre organizatopri este Brick Dollbanger, bărbatul de 61 de ani, care şi-a convins soţia şi copiii să îl lase să îşi cumpere o roboţică specială de 200.000 de dolari. El a adus-o pe Harmony, a îmbrăcat-o în rochii scumpe şi i-a lăsat pe toţi cu gura căscată. Tot el s-a ocupat şi de promovarea evenimentului pe Twitter, scrie Click.



O companie din California angajează ambasadori care să călătorească şi să fumeze marijuana pentru a-i promova produsele, oferind un salariu de 1.200 de dolari şi un bonus de 500 de dolari, relatează Insider. Pentru a aplică la un post în cadrul companiei “Heavy Hitters”, doritorilor le este solicitat să urce pe Youtube un video de 60 de secunde în care să explice de ce sunt cei mai potriviţi pentru poziţia pentru care au aplicat. În momentul de faţă, compania având nevoie de 20 de ambasadori, iar angajările urmând a fi făcute sub motto-ul “Travel. Smoke Weed. Get Paid.” (“Călătoreşte. Fumează iarba. Fii plătit”), scrie Stirile ProTv. O echipă de cercetători din Germania a crescut benzi de ţesut al inimii umane în laborator. Acesta nu doar are genele inimii şi răspunde la medicamente în moduri similare cu ţesutul atrial natural, ci şi bate ca o inimă adevărată. Celulele stem pluripotente induse umane (human induced pluripotent stem cells - hiPCSs) încep ca celule adulte în corpul unui om. Savanţii pot întoarce aceste celule la etapa de celule stem, apoi le pot forţa să crească într-un altfel de ţesut, scrie Futurism citat de Descopera. Conform studiului echipei, care a fost publicat joi în jurnalul Stem Cell Reports, cercetătorii au creat ţesutul atrial al inimii prin tratarea hiPCS-urilor cu acid retinoic, o substanţă derivată din vitamina A care ajută la creşterea celulelor.