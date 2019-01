Faze tari: Matematicienii au descoperit o problemă pe care nimeni nu o poate rezolva; „Robotul” care se poate contrazice cu tine pe orice subiect; In premiera, au fost create vase de sange umane perfecte, in laborator

Matematicienii au descoperit o problemă pe care nu o pot rezolva. În acest caz nu este vorba de inteligenţa specialiştilor, ci de faptul că problema pur şi simplu nu are un răspuns. Problema are la bază un tip de inteligenţă artificială pe care unele computere o utilizează pentru a „învăţa” să îndeplinească anumite sarcini, scrie Descoperă.ro

Pentru prima oara, oamenii de stiinta au reusit sa creeze in laborator vase de sange umane. Reusita ar purtea deschide drumul unor progrese considerabile in vindecarea unor boli cum este diabetul. In loc sa creeze un nou medicament util diabeticilor, oamenii de stiinta au creat in laborator niste vase de sange care nu se ingroasa, asa cum se intampla in cazul diabeticilor si nu numai, potrivit Ziare.com