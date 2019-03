Faze tari: La 83 de ani, bunica Sofia lucrează la grădiniță. Câți bani primește pe lună; Un pensionar a descoperit că un şoarece îi face ordine în atelier noaptea: „Începusem să cred că-mi pierd minţile“; Vrea daune de două milioane de lire sterline pentru că i-a mirosit pârțurile șefului

De 40 de ani tanti Sofia ajunge la grădiniţă din satul Leurda, lângă Motru, în fiecare dimineaţă cel târziu la ora 7.00. Este înaintea tuturor prezentă, pentru a se asigura că la ora 8.00 copiii sunt bine primiţi şi au căldura în clasă. Sofia Chiţoran: “Mă scol, fac curat la copii, că mi-au fost dragi copiii, că sunt mici, frumoşi, curaţi. Îmi spun şi câte o poezie, îi mai întreb şi câte degete are la o mână, dacă scad, dacă pun, mai fac cu ei”. Bătrânica spune că, la vârsta ei, cea mai mare reuşită este sănătatea. Şi faptul că munceşte zi de zi o ajută mult, spune ea, potrivit Stirile ProTv.



Stephen Mckears, un pensionar de 72 de ani din Marea Britanie, începuse să-şi pună la îndoială propriile facultăţi mintale după ce a observat timp de mai multe zile că sculele şi obiectele pe care le lăsa seara în dezordine pe masa din atelier apăreau depozitate dimineaţa într-o ladă. Şuruburi, şurubelniţe sau obiecte sanitare destul de grele erau cărate, în realitate, de un şoarece, pe care l-a surprins cu o cameră video dotată cu infraroşu şi senzori de mişcare, potrivit Adevarul.



Un australian vrea daune de două milioane de lire sterline pentru că i-a suportat gazele intestinale ale șefului câțiva ani la rând. Daniel Hingst, în vârstă de 56 de ani, a deschis proces contra managerului său Greg Short și l-a acuzat de hărțuire olfactivă după ce l-a gazat cu câte șase bombe chimice pe zi. Angajatul susține că ajunsese să aibă coșmaruri cu pârțurile manageriale și se trezea noaptea într-un lac de sudoare. Australianul este extrem de hotărât să se răzbune pe managerul balonat pentru că obiceiul flatulațiilor de la birou ajunsese să îl obsedeze, scrie Click. Arheologii au descoperit mai mult de o sută de inscripţii antice în rocile de la Wadi el-Hudi, de unde egiptenii antici extrăgeau ametist. Alături de inscripţiile în piatră, cercetătorii au găsit şi 14 stele (inscripţii pe o tăbliţă de piatră sau coloană) şi 45 de ostraconuri (inscipţii realizate pe vase de lut), scrie Live Science. Analizele asupra acestora sunt în desfăşurare. Până acum, arheologii pot spune că multe dintre inscripţiile de pe ametist datează de acum aproximativ 3.900 de ani, în perioada Regatului Mijlociu. Una dintre inscripţii îl menţionează pe Ponţiu Pilat, guvernatorul roman al Iudeei care a condus procesul lui Iisus, scrie Descopera. Un bărbat de 47 de ani din Cheltenham, Gloucestershire, care a cerșit pe străzile orașului, deși are locuință și primește ajutoare sociale de la stat, a fost deferit justiției. Alan Dainton, de 47 de ani, a fost somat, în mai multe rânduri, de poliție și de Consiliul local, să înceteze să pretindă că nu are adăpost sau vreo sursă de venit. Pentru că a refuzat, bărbatul a fost deferit justiției, astfel că acum este acuzat de comportament antisocial și i s-a interzis să mai cerșească, scrie Stirile ProTv.