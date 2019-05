VIDEO: ​O caracatiță a atacat o femeie care încercase să o mănânce de vie: „O să o mănânc în următorul video”

O bloggeriță din China a făcut o transmisiune în direct prin care voia să atragă cât mai mulți urmăritori. Tânăra, cunoscută în lumea virtuală sub pesudonimul de „Seaside Girl Little Seven”, a vrut să arate cum mănâncă o caracatiță vie. Animalul marin i-a prins însă fața cu tentaculele ei, lăsând-o pe tânără cu urme pe față, relatează Daily Mail Bloggerița făcea o transmisiune live în momentul incidentului și a încercat să gestioneze, inițial, situația cu calm. De altfel, chiar glumește spunându-le urmăritorilor ei: „Priviți cât de tare s-a prins!” în timp ce încearcă să îndepărteze tentaculele caracatiței de pe față. În următoarele secunde, vâzând că animalul nu are vreo intenție să îi dea drumul, bloggerița începe să țipe și să plângă.„Este dureros” și „Nu o pot lua de pe mine” au fost cuvintele fetei în timp ce trăgea cu toată forța de caracatiță pentru a o îndepărta de pe obrazul ei stâng. În momentul în care caracatița în sfârșit a slăbit tensiunea și tânăra a putut să o îndepărteze de pe chipul său, s-a putut observa că fața ei era aproape desfigurată.După ce a îndepărtat animalul marin, bloggerița a încercat să facă haz de necaz: „O să o mănânc în următorul video”, a spus ea în timp ce ținea creatura în mâini.După ce și-a dat seama de daunele pe care animalul le-a creat, femeia a început să țipe: „Fața mea e desfigurată!”De obicei, caracatițele își folosesc tentaculele pentru a prinde prada și pentru a se apăra de eventualele atacuri. Moluștele cefalopode își utilizează brațele lungi și puternice pentru a înfășca alte animale. O caracatiţă ajunsă la maturitate poate avea până la 280 de ventuze pe fiecare tentacul, iar fiecare ventuză are la rândul ei de mii de receptori, conform studiilor.Tânăra trăiește în orașul Lianyungang și are o pasiune pentru fructele de mare, conform informațiilor care apar pe profiulul ei Kuaishou. Aplicația Kuaishou este echivalentul rețelei de socializare Twitter. În clipurile anterioare, femeia a arătat urmăritorilor ei cum mănâncă alte animale marine, precum raci sau homari. Scopul acestor video-uri este să o facă faimoasă. De altfel, ea s-a plâns în trecut că niciun clip cu ea nu a apărut în topul celor mai vizualizate.Cu ultimul său videoclip, tânăra a ajuns în fruntea clasamentelor cu cele mai în trend clipuri, iar internauții nu au întârziat să-și dea cu părerea: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte!” sau „Merită. A încercat să o mănânce caracatița, iar în final caracatița a mâncat-o pe ea”, sunt doar câteva dintre păreri.