​Faze tari: Unde sunt chiloții? Momente jenante pentru trei bombe-sexy la Festivalul de la Veneția; Motivul pentru care un bărbat nu și-a mai tuns părul din 2003. ”Am încredere în mine”

Carl Draper nu a reușit niciodată să își aranjeze părul cum trebuie, motiv pentru care a decis, în 2003, să-l lase să crească. Bărbatul spune că părul său a atras multe comentarii negative, mulți oameni spunând că ar trebui să se tundă sau că seamănă cu Iisus sau cu ”Mica Sirenă”. Cu toate acestea, Carl susține că de când a renunțat să își tundă părul, femeile sunt mult mai atrase de el. ”Sunt multe femei care preferă un astfel de păr, iar de când l-am lăsat să crească, am început să am mai multă încredere în mine”, notează Știrile ProTv Edițiile Festivalului de Film de la Veneția aduc în fiecare an în prin plan ținutele vedetelor participante la eveniment, unele fiind aclamate pentru alegerile făcute, altora fiindu-le reproșat faptul că încearcă „prea din greu” să fie sexy. Giulia Salemi și Dayane Mello, două modele din Italia, au venit „la pachet” cu ținute asemănătoare, și tot împreună s-au făcut și de râs atunci când fotografii au surpins în imaginile galei câteva ipostaze care nu le făceau deloc cinste celor două, scrie Click Bucureştenii pot citi şi asculta poezie într-un tramvai de pe linia 1, în cadrul unui proiect desfăşurat de Primăria Capitalei şi Societatea de Transport Bucureşti. Simultan, vor fi organizate concursuri pentru tinerii poeţi, iar poemul câştigător va fi pictat pe o clădire din centrul Capitalei. Bucureştenii pot citi poeme de autori români clasici şi contemporani, iar pentru ei, în tramvai va fi amenajată o bibliotecă interactivă, notează Descoperă Sam and Kaylyn Taylor s-au decis să nu aibă invitați, dansul nunții sau tort, pentru a se asigura că nu vor avea datorii după căsătorie. Perechea le-a cerut unor străini să le fie martori la ceremonie și să le facă pozele de nuntă. „Ne-am căsătorit official cu ajutorul unor martori, un cuplu de bătrâni care a fost împreună de ani întregi și care au fost foarte entuziasmați de idee”, a spus Kaylyn. După nuntă, soții și-au propus să-și petreacă luna de miere în locul unde s-au căsătorit. Sam și Kaylyn s-au cunoscut în luna septembrie în 2017 în timp ce amândoi așteptau apusul într-un loc din Australia, relatează Știrile ProTv O şuviţă din părul generalului şi omului de stat George Washington, primul preşedinte al SUA, va fi scoasă la licitaţie pe 21 septembrie, fiind estimată la 50.000 - 60.000 de dolari. Şuviţa din părul lui George Washington va fi scoasă la vânzare de casa de licitaţii online RR Auction din Boston, statul american Massachusetts. „Această şuviţă de păr a fost tăiată de pe capul lui George Washington în jurul anului 1790, de o rudă de-a sa. I-a fost prezentată căpitanului Samuel Butman din Essex, Massachusetts, de aceeaşi rudă; respectivul membru al familiei a călătorit alături de căpitanul Butman din Alexandria către Newburyport", scrie Descoperă