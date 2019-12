Faze tari: Topul celor mai enervante cântece de Crăciun; Fratele traficantului de droguri Pablo Escobar a lansat un smartphone pliabil accesibil

'All I Want for Christmas is You'', hitul interpretat de cântăreaţa americană Mariah Carey, a fost desemnat cea mai enervantă melodie de Crăciun, potrivit rezultatelor unui sondaj din Marea Britanie. Înainte ca toate radiourile din lume să îşi adapteze playlist-urile pentru perioada sărbătorilor, compania de telefonie mobilă Huawei a lansat sondajul "Cel mai enervant cântec de Crăciun", prin care a încercat să afle care este piesa vacanţelor de iarnă pe care englezii o urăsc cel mai mult. Nu este surprinzător faptul că "All I Want for Christmas is You" a ieşit pe primul loc, având în vedere că single-ul din 1994 este şi cea mai difuzată melodie în perioada sărbătorilor în Marea Britanie, dar şi în restul lumii, arată Descoperă.ro