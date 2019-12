Faze tari: Cum a călătorit de una singură o pisică din Israel până în Marea Britanie; 1.749 de oameni au stat la coadă ca să vadă un apartament de închiriat în Berlin

Dacă te întrebai cât de greu este să găsești o chirie la un preț accesibil în Berlin, probabil că cele ce urmează te vor ajuta să-ți faci o idee: pe 24 noiembrie, 1.749 de oameni s-au strâns să vadă un apartament cu chirie rezonabilă, deși anunțul apăruse cu doar o zi înainte. Factorul care a atras interesul oamenilor a fost chiria: doar 550 de euro pe lună, sumă ce include încălzirea și apa curentă, potrivit Incredibilia.ro O pisică de un an din Israel a intrat într-un container și a rămas blocată, înainte de a fi încărcat pe o navă de mărfuri și transportat în Marea Britanie. Felina a supraviețuit în container timp de 12 zile. „Este incredibil că a supraviețuit fără mâncare au apă și în condiții inconfortabile. Nu o să-i știm niciodată povestea, dar credem că a rămas blocată, după ce a încercat să-și caute un loc unde să doarmă”, a povestit unul dintre îngrijitorii centrului, conform Știrile Protv „O veste cu adevărat îmbucurătoare, care ne dă speranța că mai există bunătate în sufletul oamenilor. Felicitări pentru această femeie cu mult simț civic și de o onestitate remarcabilă. Dacă toți oamenii de pe glob ar fi așa, Italia și lumea întreagă ar fi un loc minunat”, au scris cei de la cronacaossona.com, potrivit Libertatea În fiecare an, se pierd între 700 şi 800 de milioane de dolari în zilele de vineri 13, pentru că antreprenorii nu îşi gestionează afacerile ca de obicei. Mulţi refuză să călătorească cu avionul în această zi, şi îşi amână întâlnirile de afaceri. Teamă de ghinion se manifestă prin evitarea numărului 13, mulţi antreprenori refuză să călătorească cu avionul în aceste zile, 80% dintre clădirile de birouri evită al 13 etaj sau multe aeroporturi exlud poarta 13 notează Descoperă.ro Doi tineri din Maroc prinşi sub zăpadă au fost salvaţi după ce unul dintre aceştia a publicat pe Facebook o înregistrare video în care solicita ajutor, au precizat vineri autorităţile. Unul dinte cei doi tineri a realizat o transmisiune în direct pe pagina sa de Facebook explicând situaţia dificilă în care se află şi spunând că prietenul său are fracturi la umăr şi picior, conform Libertatea