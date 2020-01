Faze tari: Motivul pentru care un șofer din SUA circula cu un schelet îmbrăcat în mașină; Un băieţel în vârstă de 3 ani a devenit cel mai tânăr membru al Mensa, organizaţia dedicată persoanelor cu cel mai mare IQ din lume

Muhammad Haryz Nadzim a fost invitat să facă parte din Mensa după ce a avut o întâlnire cu un psiholog şi a obţinut un punctaj de 142 la testul IQ Stanford-Binet, a povestit mama micuţului în vârstă de 3 ani, Nur Anira Asyikin. Pentru a deveni membru al organizaţiei, o persoană trebuie să obţină un calificativ care să îl plaseze între primele două procente ale celor care au susţinut teste speciale de stabilire a indicelui IQ, relatează Descoperă. Bărbatul le-a mărturisit polițiștilor că a luat un schelet fals, pe care l-a și îmbrăcat, astfel încât să pară că lângă el în mașină se află o altă persoană. Șoferul a trecut prin acest deranj pentru a putea circula pe o banda destinată exclusiv mașinilor care au mai mulți pasageri (HOV lane, n.r.) și care, de regulă, este mult mai liberă, conform Știrile Protv În fiecare an, în luna februarie, cu o zi înainte de începerea postului, micul oraș mexican San Juan de la Vega își onorează sfântul patron printr-o tradiție zgomotoasă care a ajuns să fie cunoscută drept Festivalul ciocanelor care explodează. Oricare ar fi originea sa, tradiția aceasta este atât de populară în San Juan de la Vega, încât localnicii își riscă sănătatea și viața pentru a o perpetua, scrie Incredibila Incident bizar sâmbătă seara la Chișinău, unde un pachet aruncat de o persoană necunoscută care apoi a fugit a declanșat o alertă antiteroristă în toată regula, potrivit TV8. Autoritățile au izolat zona, iar după câteva ore geniștii au stabilit că în pachetul suspect se aflau câteva bucăți de slănină, scrie Libertatea Lucy are părul roșcat și drept, tenul alb și ochii albaștri. Maria are părul brunet și creț, pielea închisă la culoare și ochii căprui. Gemenele Lucy și Maria Alymer trăiesc în Marea Britanie și s-au născut în ianuarie 1997. Mama lor este mulatră, pe jumătate jamaicană, iar tatăl lor este alb. Printr-o combinație rară de gene, Lucy a moștenit trăsăturile tatălui, iar Maia – pe ale mamei. Fiindcă nu seamănă deloc, surorile s-au obișnuit să fie luate drept prietene, notează Incredibilia