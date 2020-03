Faze tari: Doi elefanţi s-au îmbătat cu alcool de porumb şi au căzut laţi într-o grădină de ceai; Polonia va utiliza 400.000 de litri de votcă de contrabandă pe post de dezinfectant

Cel mai rapid supercomputer din lume contribuie masiv la lupta cu pandemia cu care se confruntă planeta noastră la ora actuală. În lupta cu combaterea răspândirii noului virus, soluțiile de care avem nevoie trebuie să fie cât mai eficiente și rapide. În acest sens, IBM a pus la bătaie supercomputerul său, care a permis cercetătorilor să facă pași importanți în împiedicarea propagării coronavirusului. Supercomputerul IBM are și un nume: Summit. Acesta a efectuat simulări de peste 8.000 de compuși care ar putea fi folosiți. Aceștia ar putea limita capacitatea sa de a se răspândi în celulele gazdă. A identificat pe 77 dintre aceștia și i-a clasificat în ordinea eficienței de care au dat dovadă. Rezultatul ar putea fi un vaccin împotriva noului coronavirus, arată Playtech.ro

„M-a sedus”. Un bărbat din Statele Unite a întreținut relații sexuale cu un delfin timp de un an, în adolescență. Potrivit presei locale, bărbatul, care acum are vârsta de 68 de ani, a povestit cum a început o relație cu un delfin în timp ce era adolescent, relație care a durat aproape un an. Mai mult decât atât, bărbatul susține că mamiferul l-ar fi sedus. El a mai povestit cum totul a început în timp ce el lucra ca fotograf într-un parc acvatic, potrivit Știrile Pro Tv