Rămas fără coledzi, Liviu Pop ”Genunche” face sondaj pe Facebook dacă să rămână sau să iasă din PSD

După ce nu a mai prins un loc pe listele PSD pentru alegerile parlamentare, fostul ministru al Educației, Liviu Pop, face un sondaj pe pagina sa de Facebook pentru a vedea dacă să rămână sau să plece din PSD. ”Oricum, am un feeling ca veti alege Pro Romania”, îi răspunde cineva la comentarii.





”Dragi prieteni de pe Facebook, Deși am fost votat pentru prima poziție la Senat de CEX PSD Maramureș, am fost înlăturat de pe listă. Ce decizie credeți că ar trebui să iau:



1. Să rămân în PSD?



2. Să îmi dau demisia din PSD?



3. Să candidez din partea altui partid?



4. Altceva?



Va mulțumesc pentru eventualul răspuns. Respect!”, a scris senatorul.





”Este mare nevoie de cadre didactice în școli. O meserie nobilă, frumoasă, curată, cinstită, în care cei în fața cărora alegeți să stați nu vă vor trăda încrederea.”, îi răspunde altcineva... credem că în glumă totuși :)







Liviu Pop este senator și fost ministru al Educației. Fost sindicalist, Pop este considerat unul dintre cei mai duri adversari ai reformei in educatie. El l-a aparat pe premierul Victor Ponta in 2012 in scandalul plagiatului cu pretul distrugerii a doua institutii. Ulterior, a fost inițiator sau susținător a numeroase inițiative legislative care au castrat Legea Educației din 2011.