Melescanu, despre o cerere transmisa de Dancila pentru evaluarea activitatii ambasadelor: Nu exista nicio lista de ambasadori. / Despre dezvaluirile lui Dragnea: Nu mi-a cerut nimeni sa il schimb pe Maior. Nu am avut nicio discutie cu acesta, daca as fi avut, ar fi fost cantonata pe functia de ambasador la Washington

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a spus, sambata, la Antena 3, ca a primit de la premierul Dancila o scrisoare prin care i se cere evaluarea ambasadelor, dar nu e nicio lista de ambasadori care trebuie evaluati cu prioritate, in contextul in care moderatorul il intreba daca fostul sef al SRI si actualul ambasador roman la Washington, George Maior, ar fi vizat intr-un mod deosebit si daca se pune problema unei eventuale schimbari din functie a acestuia.

"Nu exista nicio lista de ambasadori, nici primul, nici al doilea, este vorba de o cerere pentru evaluarea activitatii ambasadelor si asta inseamna implicit si a sefilor de misiuni care raspund de activitatea diplomatica in exterior. E o chestiune care la noi se face anual, fiecare ambasada transmite un raport de activitate in decursul lunii ianuarie si pe aceasta baza cererea doamnei prim-ministru a fost de a face o evaluare foarte clara a modului in care s-au desfasurat activitatile in oficiile diplomatice, urmand ca dupa aceea sa se ajunga la anumite concluzii", a spus Melescanu.

Intrebat daca este la curent cu toate declaratiile ambasadorului roman la Washington, George Maior, legate de activitatea sa la SRI si de faptul ca Liviu Dragnea a spus ca acesta s -a implicat in alegeri si formarea Guvernului in calitate de sef al SRI, Melescanu a spus "singurul lucru este sa evaluez activitatea, nu pot sa ma refer la activitatea anterioara, ci strict la indeplinirea sarcinilor actuale".

De asemenea, intrebat daca crede ca este normal ca acesta sa se fi implicat in alegeri, Melescanu a spus "nu cred ca este normal", "nu am avut nicio discutie, iar daca as fi avut, ar fi fost cantonata ca pe functia de ambasador la Washington".

In ceea ce priveste calitatile lui Maior ca ambasador, Melescanu a scubliniat: "da, este unul dintre oficiile cele mai importante, conteaza foarte mult si echipa, nu as cota nici ca foarte bun, nici foarte prost".

De asemenea, intrebat daca i-a cerut cineva sa il schimbe pe Maior, Melescanu a negat.

"Nu mi-a cerut nimeni, aceasta decizie trebuie sa vina dupa o evaluare", a mai spus Maior.

Evaluarea activitatii ambasadelor Romaniei desfasurata la nivelul MAE se va termina in maximum 10 zile, potrivit ministrului.