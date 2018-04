Sorina Pintea: Scăderile de salarii la unii angajaţi din sănătate nu sunt "atât de dramatice" şi s-au găsit soluţii

"Este vorba de o majorare clară a salariilor din sănătate pentru personalul medical, medici şi asistenţi medicali. În urma aplicării legii salarizări începând cu 1 martie, aproximativ 90% din personal a beneficiat de creşteri substanţiale şi stau dovadă fluturaşii de salariu, statisticile oficiale, precum şi ceea ce se aude şi prin media, cu siguranţă. Există o anumită categorie care nu a beneficiat de creşteri salariale, ale salariului de încadrare până în 2022. Pentru această categorie au existat într-adevăr nişte scăderi, dar nu atât de dramatice pe cât s-a văzut, pentru că eu chiar am evaluat aproape fiecare spital din Bucureşti al cărui personal a fost în stradă la protest. Scăderile nu erau atât de dramatice şi pentru care am găsit soluţii", a declarat Sorina Pintea marţi seara într-o intervenţie la RTV, potrivit Agerpres.Ministrul Sănătăţii a subliniat că acordarea sporurilor ţine de managementul unei unităţi sanitare şi, conform legislaţiei în vigoare, există un procent al sporurilor în care trebuie să se încadreze şi că trebuie să fie un echilibru între angajaţi în ceea ce priveşte acordarea sporurilor."Până la urmă, dacă ne-am permis să luăm sporuri maxime, ne-am permis un procent al cheltuielilor de personal de peste 80% la unele spitale, atunci mă întreb cum am tratat pacienţii, am avut bani de medicamente, de materiale sanitare? Şi poate acum pot să-mi explic de ce la unele spitale pacienţilor li se cerea să aducă de acasă şi medicamente şi seringi", a spus ministrul Pintea.Pe de altă parte, ea a subliniat că sunt şi mulţi medici mulţumiţi de creşterile de salarii şi că, deşi aceştia nu au vorbit public despre sumele pe care le încasează, unii i-au transmis mesaje personale de mulţumire.Sorina Pintea a precizat că nu crede că ar putea exista implicaţii politice în spatele protestelor generate de scăderile salariale pe care le-au suferit unii angajaţi din sănătate."N-aş vrea să cred asta, pentru că trebuie să fim conştienţi cu toţii că s-a făcut un mare pas înainte, s-au majorat salariile medicilor, lucru pe care toţi l-au promis şi acum s-a făcut. Nu cred şi nu vreau să cred că există implicaţii politice în această rebeliune", a afirmat ministrul Sănătăţii.