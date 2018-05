Elena Udrea, prin videocall la Antena 3: Am plecat fiindcaa că nu am nicio șansă să fiu judecată corect/ Eu vreau să-mi cresc copilul în România/ Băsescu nu a intervenit niciodată în vreun dosar. Nu s-ar fi dat pe mâna lor. Nu era așa de naiv

​"Eu nu am fugit ci sunt aici asumat. Am fost în față autoritilor Am luat decizia când mi-am dat seama că nu am nicio șansă să fiu judecată corect în faza de apel și atunci am decis să merg într-o țară în care știam că există o legislație puternică și transparență care-i protejează pe cei abuzați în țară lor. Ne putem întoarce când vom fi judecați corecți și nu de un judecător Matei care e mâna în mâna cu sistemul Coldea, de sistemul Kovesi. Eu vreau să mă reîntorc în România și să-mi cresc copilul acasă", a declarat Udrea la Antena 3 într-o intervenție prin videocall.

Udrea îi întoarce favorul lui Gâdea și spune că sentința în procesul Voiculescu a fost voit exagerată. "Cum adică s-au orientat să dea decizia maximă? Ne puteți da mai multe informații?", întreabă Gâdea mimamd surpriză. Udrea pune placă Coldea și îl mai adaugă în schemă și pe generalul Dumbravă. Udrea spune că aflase înainte cu 3 zile de ședința d ejudecata că va fi adusă o judecătoare care să-i dea lui Voiculescu sentința maximă de 10 ani de zile.

Gâdea îi cere Elenei Udrea să îi confirme dacă Băsescu a coordonat totul, dar Udrea se ține tare pe poziții: "Niciodată nu l-am auzit pe Traian băsescu să ceară vreun dosar sau să intervină. În toți acești ani de lupta credeți că nu ar fi apărut vreun judecător sau vreun procuror care să zică că Băsescu i-a cerut ceva?!"

Gâdea nu cedează și spune că dpld vedere există două variante: "Fie Traian Băsescu a coordonat totul foarte abil, fie Traian Băsescu a fost un papagal și ăștia au făcut totul peste capul lui. Va mărturisesc că nu cred în ultima varianta"

"Băsescu nu s-ar fi dat pe mâna nimănui. Nu era așa de naiv. Nu s-a implicat niciodată în vreun dosar", încheie Udrea. În scenă intră Cristoiu care încearcă o mică învăluire apelând la protocoale și dacă Udrea știa de ele. Această din urmă spune că nu. Crede că rolul protocoalelor a ost o încercare de a da aparență de legalitate acțiunilor SRI