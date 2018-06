​Tăriceanu: Am văzut declarații fulminante a unor ziariști care cheamă la nesupunere civică

"Nu am cum să ghicesc intențiile președintelui. Ce remarc însă în această săptămână după decizia CCR, am văzut o serie de declarații fulminante sau furinbunde din partea unora și altora, a unor ziariști care cheamă la nesupunere civică. Dezbaterea s-a dus în zona politică, ceea ce e anormal, pentru că aici nu e o chestiune de alegere. Nu e o problemă politică, ci una juridică și de legalitate, de respectare a Constituției și a legilor în vigoare. Cred că aceasta e abordarea corectă", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Mediafax.Președintele Senatului a precizat și că ambasadele și-au nuanțat poziția în acest caz."În ultima săptămână, nu am mai avut contacte cu nimeni (din zona diplomației -n.r.) în acest sens, însă am mai avut anterior și am constatat o puternică nuanțare în pozițiile pe care le exprimă (ambasadele -n.r.). După tam-tamul cu legile jusutiției, după ce ele au trecut prin filtrul CCR și s-a văzut că nimic din ce a apărut în spațiul public nu s-a întâmplat, adică înfrânarea luptei anticorupție, independența procurorilor, atunci și-au schimbat și ei atitudinea", a spus președintele Senatului.Călin Popescu Tăriceanu a mai declarat că președintele Klaus Iohannis nu are alternativă după decizia Curții Constituționale. "E o mică criză constituțională care trebuie depășită din multe motive. În primul rând, președintele e preocupat ca și noi că România trebuie să preia președinția Consiliului UE în 2019. Nu putem intra cu o criză în 2019. Trebuie să degajăm terenul și chestiunea aceasta s-o lăsăm pentru trecut", a conhis președintele Senatului.