Olguța Vasilescu, despre decizia CCR: Aștept ca Iohannis să se pronunțe. Dacă nu, e motiv de suspendare

"De la Ludovic al IV-lea încoace, eu nu am mai auzit în lumea civilizată să vină un conducător de stat și să spună statul sunt eu. Nimeni nu a avut curajul să spună ce a spus președintele astăzi. Să vii să spui că nu există statul paralel... Pot să îi dau eu exemplu de stat paralel domnului Klaus Iohannis. (...) Vreau să îi transmit domnului Klaus Iohannis că nu poți să-i amputezi ceva ce nu are. Dacă ne uităm în Constituție, o să vedem că nu are niciun rol în ce privește revocarea procurorilor, doar trebuie să constate o procedură. (...) Domnul Iohannis citește mai greu, pricepe mai greu, încep să fiu îngrijorată. (...) Ce facem, sigur o să luăm o decizie. Așteptăm să mai cugete domnul Iohannis, că vedem că mai greu cugetă, să prezinte o decizie. Sigur, într-un timp rezonabil așteptăm ca dumnealui să se pronunțe și dacă nu o va face, abia în acel moment vom lua o decizie. Președintele României se poate suspenda în măsura în care încalcă prevederile Constituției. Este motiv clar de suspendare, dar nu este luată niciun fel de decizie până acum în cadrul coaliției de guvernare", a spus Vasilescu la TVR1, citează Mediafax.





Precizările vin după ce, marți, președintele Klaus Iohannis a spus că a citit motivarea Curţii Constituţionale referitoare la revocarea Codruţei Kovesi, precizând că mai are "un pic" de citit. Şeful statului a anunţat că, la o primă lectură, motivarea aduce la suprafaţă mai multe întrebări decât clarificări.





Olguța Vasilescu: Sunt convinsă că Liviu Dragnea va fi achitat. Procesul este penibil



Lia Olguța Vasilescu a mai spus la TVR1 că este convinsă că liderul PDL, Liviu Dragnea, va fi achitat în dosarul DGASPC, în care este acuzat de fapte de corupție, alături de fosta lui soție, pentru că dosarul este unul penibil.



"Eu sunt absolut convinsă că sentința va fi de achitare, sunt convinsă de acest lucru, pentru că nu există niciun motiv. Să târăști un politician de anvergura liderului partidului de guvernământ într-un proces penibil... nu e normal. În condițiile în care tot dosarul se baza pe mărturiile a două persoane, care în fața instanței au spus că Liviu Dragnea este nevinovat și că au dat declarațiile acelea în fața procurorilor, pentru că au fost forțate să facă acest lucru. Refuz să cred că este posibil să asistăm la altceva decât o achitare", a spus Vasilescu, conform Mediafax.



Sentința în dosarul lui Liviu Dragnea de la instanța supremă, privind angajările din Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, a fost amânată pentru 21 iunie. Este pentru a doua oară când ÎCCJ amână pronunțare în dosarul care îl vizează pe liderul PSD Liviu Dragnea.