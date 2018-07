Diaspora cere demisia Guvernului și anunță „o plimbare” în Piața Victoriei pe 10 august

Cei care doreau să organizeze protestul de luna viitoare se declară, evident, nemulţumiţi de decizia municipalităţii şi se întreabă de ce protestul PSD din 9 iunie nu a intrat sub incidenţa aceluiaşi articol din lege.Într-un interviu acordat RFI, Florin Țîra, reprezentant al Federației Românilor de Pretutindeni, unul dintre organizatori, dă de înţeles că protestul va avea loc oricum, manifestanții urmând să vină să ”viziteze” centrul Capitalei:”După acest refuz al primăriei București, am renunțat să organizăm protestul prin Federația Românilor de Pretutindeni. Personal, voi veni să ”vizitez” Capitala, un scurt city break la București nu strică. Am văzut pe multe grupuri din diaspora (...) foarte mulți cunoscuți de-ai mei mi-au spus că au intenția de a ”vizita” Capitala (n.r. pe 10 august)”, spune Florin Țîra, care mai afirmă că ”atracția turistică” principală va fi Piața Victoriei, despre care spune că se va umple pe 10 august, în condițiile în care sute de mii de români din diaspora vin în concediu în țară.Comentează pe rfi.ro