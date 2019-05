Orban: PNL a votat împotriva reglementării dintr-un proiect PSD pentru că menținea dublul standard

Ludovic Orban a declarat că PNL a votat împotriva unui proiect de lege al PSD pentru că exista o reglementare în actul normativ care menținerea de fapt dublul standard. Liderul liberal a adăugat că PNL a cerut ANPC și ministrului Petre Daea să spun ce companii practică dublul standard, potrivit Mediafax.

„PNL a votat împotriva acestei reglementării pentru că menține dublul standard. Cum a rezultat textul și de ce am votat împotriva lui și asta e vina exclusivă a PSD, prin Bădălău care habar nu are pe partra asta a acceptat formularea «cu excepția situațiilor obiectivelor și legale». Prin aceasta se menține dublul standard. I-am solicitat lui Daea prin legea 544 care sunt companiile să spună care sunt companiile care mențin dublul standard. Aceeași cerere am făcut-o și către protecția consumatorului. Aștept de la ANPC și de la Daea să ne spună ce companii practică dublul standard”, a afirmat Ludovic Orban, luni seară, la România TV.

Acesta a precizat că Liviu Dragnea minte cu nerușinare atunci când spune că se luptă împotriva dublului standard, atâta timp cât în acest proiect exista reglementarea care permitea să existe dublul standard.

„Așa a rezultat că s-a introdus această reglementare care permite portiță legală pentru menținerea dublului standard. V-am spus eu că noi am votat împotriva dublului standard. Aici nu e teoria conspirației. Un articol din această reglementare, în forma care este, această formulare menține dublului standard, v-am spus că am votat împotrivă tocmai pentru că permite menținerea dublului standard. Normal că Dragnea minte cu nerușinare când spune că se luptă împotriva dublului standard, când pesediști au votat această formulare în reglementare, «doar în situații obiective și legale»”, a conchis Orban.

Reacția liderului PNL vine în contextul în care Liviu Dragnea a spus că legea dublului standard va fi scoasă în procedură de urgență deoarece este un proiect vital, afirmând că pentru cei care nu vor respecta regulile printre sancțiuni se află confiscarea mărfii și 4% din cifra de afaceri pe anul respectiv.

Liderul PSD a spus în repetate rânduri că este inacceptabil ca românii să beneficieze de produse de calitate mai proastă decât alți cetățeni europeni, pornind de la produsele alimentare și până la medicamente.