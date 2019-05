Teodor Meleșcanu, despre dezastrul de la votul din Diaspora: Nimeni nu știe câți români sunt în străinătate / Despre demisie: Nu ține numai de mine, ține și de partidul politic

„Eu am făcut mai multe cereri către cei de la Comisia Electorală Centrală, care mi-au răspuns că, potrivit legii, nu pot să facă o extindere” a programului de vot, a susținut Meleșcanu.El a afirmat că s-a discutat inclusiv emiterea unei ordonanțe de urgență de către Guvern, dar că „legea nu permitea” nici acest lucru.„Da, am vorbit despre ideea unei ordonanțe de urgență cu doamna Dăncilă personal, dar mi-a spus și dânsa că nu se poate face OUG, că trebuie cel puțin o zi în care să fie pusă pe site”, a explicat ministrul de Externe.El a insistat că nu era o chestiune ce ținea de timpul de redactare a unei ordonanțe, ci o „problemă legală”.Întrebat de ce nu a reușit să anticipeze nici acum, la fel ca și la alegerile prezidențiale din 2014, când tot el era ministru de Externe, numărul mare de români care vin să voteze la secțiile din Diaspora, Meleșcanu a răspuns: „Pentru că nimeni nu știe câți români sunt în străinătate”.„Eu am cerut de la consulate datele, toate propunerile privind numărul secțiilor le-au făcut ambasadale și consulatele, ele ne-au dat propunerile de înregistrare a unor secții suplimentare, toate secțiile cerute au fost înființate”, a spus ministrul.Mai mult, cu privire la organizarea votului din străinătate, el a spus că „s-a mers pe o participare la vot de 30%”.Teodor Meleșcanu a fost întrebat insistent cine va deconta până la urmă organizarea dezastruoasă a votului în Diaspora, în urma căreia mii de români nu au putut să-și exercite votul, el evitând să dea un răspuns.„Decontează toată lumea”, a spus el. „Nimeni nu i-a împiedicat (pe români) să voteze. Dacă neapărat au ținut să voteze, au venit de dimineață, de la prima oră”.Meleșcanu a refuzat și să răspundă dacă se simte responsabil pentru situația votului din Diaspora: „Eu consider că mi-am făcut datoria cu tot ce am putut, am trimis o cerere...”Întrebat dacă își dă demisia, Meleșcanu a spus că aceasta „e o chestiune care nu ține numai de mine, ține și de partidul politic din care fac parte”.El a spus în schimb că îi „pare rău” că au fost români care nu au putut vota. „Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat acest lucru, nu v-aș dori să fiți în locul meu, să aveți responsabilitatea... Regret că nu și-au putut exprima votul și îmi asum toată răspunderea politică pentru acest lucru, a spus el, fără a preciza clar în ce mod își va „asuma răspunderea”.