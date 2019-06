Băsescu, despre moțiune: Nu va trece, dar PNL era penibil dacă nu o depunea / Despre prezidențiale: PSD nu are om care să îl învingă pe Iohannis

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat luni la Digi24 că moțiunea împotriva Guvernului nu va trece, pentru că nu există un plan comun al opoziției, dar PNL era penibil dacă nu o depunea, datorită modului cum s-a desfășurat campania pentru europarlamentare. Totodată, acesta a spus că PSD nu are om cu care să-l învingă pe Klaus Iohannis la prezidențiale, iar părerea lui este că dacă va fi o bătălie, aceasta va fi între candidatul USR-PLUS și Klaus Iohannis, dacă Dan Barna și Dacian Cioloș se vor hotârî să meargă cu un candidat comun al alegeri.

”Nu va trece. Va fi un motiv de consolidare a zdruncinatului PSD-ALDE. Vor spunea că la vot suntem puternici. (...) Mă enervează negocierile individuale cu oameni din PSD, exact ce afișăm ca principii, că noi nu luăm parlamentari de la alte partide, în aplauzele tuturor. Ce-i cu sesiunea asta de mercato de parlamentari?! Acuzăm acțiuni de genul ăsta, dar acum e bună. (...) Datorită modului cum s-a desfășurat campania, pe tema ”jos PSD”, PNL nu avea ce să facă, trebuia să depună, altfel se descalifica”, a declarat Băsescu la Digi24.

Acesta a subliniat că nu există un plan comun al opoziției, dar ”foarte probabil îi va strânge nevoia, adică inclusiv pe mine, nevoia este soluția de a bate la locale și legislative”.

Întrebat de șansele PSD la prezidențiale, Băsescu a subliniat că partidul ”nu are om care să îl bată pe Iohannis”.

”De multe a fost acuzat președintele, sunt de acord că a avut reacții întârziate uneori. Are un mare merit pe o nebunie declanșată de PSD, critic la adresa UE, la adresa NATO, care dădea impresia că se învârte către răsărit. Președintele a ținut consecvent, fără ezitare, drumul spre vest, spre NATO, pentru un președinte este suficient în conjuctura dată”, a mai spus Băsescu, subliniind că PSD nu are cu cine, pentru ”Șerban Nicolae a rămas cu apucăturile de șofer, ”Dăncilă nu se încumetă, iar doamna Firea care a abandonat Bucureștiul nu are cum să mai ia un mandat la București”.

Băsescu a adăăugat că, dacă va fi o bătălie, va fi o bătălie pe dreapta, candidatul USR-PLUS și Iohannis”, ”dacă vor ajunge la concluzia că doar unul trebuie să fie candidat, au șanse să intre în turul doi cu Iohannis”.