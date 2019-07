Traian Băsescu, despre USR-PLUS: După ce vor guverna, vedem dacă mai rămâne cât a rămas din Dan Diaconescu

El a mai precizat că Alianța USR-PLUS are o șansă reală să dea președintele României. El le-a spus colegilor prezenți la Congres că USR este „Game of Thrones ca viziune”, dar ca energie este „Star Trek-ul României”. Barna a fost ales candidatul USR la prezidențiale , în Congresul de sâmbătă al partidului. Tot sâmbătă a avut loc și Consiliul Național al PLUS . La finalul reuniunii, Dacian Cioloș a anunțat că a fost decis ca prezidențiabilul partidului să fie ales prin vot electronic de către toți membrii formațiunii, în perioada 22-27 iulie. Ulterior vor fi negocieri cu USR pentru a decide candidatul Alianței la prezidențiale.