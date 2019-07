Mihai Fifor: Pe 23 iulie anunțăm candidatul PSD la prezidențiale

„Pe 23 iulie aflăm candidatul și pe 3 august avem Congresul. Ne dorim un Congres de lansare a candidatului. Eu văd Congresul ca pe un eveniment politic, punct, de prezentare a candidaturii. Eu mi-aș dori să fie un eveniment de lansare a candidatului, a programului politic. Suntem în calendar. Mai sunt de venit și săptămâna aceasta. Hai să ne uităm marți la rezultate. De pe 10 august începem să strângem semnăturile, asta înseamnă că trebuie să avem candidatul, pentru că mai sunt practic 100 de zile până la alegeri”, a afirmat Mihai Fifor, miercuri seară, la TVR 1, potrivit Mediafax.Referitor la sondajele comandate de partid, secretarul general al PSD a explicat că Gabriela Firea a fost măsurată din punct de vedere al unei candidaturii la Primăria Generală a Capitalei, iar Viorica Dăncilă, din perspectiva președintelui formațiunii. Pentru prezidențiale au fost măsurați doar cei care au anunțat intenția de a candida, respectiv Mihai Fifor, Eugen Teodorovici sau Mihai Fifor.„Măsori primarul general al Capitalei, pentru că nu ai cum să îți faci motorul partidului și măsori președintele partidului. Se măsoară. Noi știm la ora actuală care cum stă. Știm președintele partidului, știm Teodorovici, știm Fifor, știm Șerban Nicolae. Ca primar general al Capitalei. Noi nu am măsurat candidatul la prezidențiale Gabriela Firea. Am măsurat-o pe doamna Dăncilă ca președinte de partid. Am măsurat candidaturile care și-au anunțat intenția de a candida. Eu zic că partidul e așezat în momentul de față și funcționează normal în momentuld e față. Avem intenția să mergem în teritoriu. Practic partidului își reia viața de partid așa cum trebuia să fie. Se măsoară încredere pe personalități din polică, după care se fac sondajele pentru ce ar fi dacă ar candida, după care ar fi întrebarea deschisă ce ar fi dacă ar fi alegeri cu cine ați vota. Haideți să așteptăm ziua de 23 iulie”, a completat Fifor.Întrebat despre o posibilă ieșire de la guvernare, în perspectiva unei eventuale ruperi a coaliției, Mihai Fifor a răspuns: „Sincer să fiu îmi doresc să nu se întâmple lucrul acesta pentru că în opinia mea mai avem foarte multe de construit împreună. Mai avem locale, parlamentare, anul viitor”.Chestionat despre o alianță cu ALDE și Pro România, secretarul general al PSD: „Nu excludem niciun fel de alianțe. Tratăm alianțele acestea nu doar pentru prezidențiale, ci și pentru consolidarea unei majorități parlamentare”.MEDIAFAX a relatat că social-democrații au fost convocați în ședința BPN, marți, ora 11.00 la Parlament, urmată de reuniunea CEx de la 12.00, pentru a decide prezidențiabilul partidului, potrivit unor surse din PSD.