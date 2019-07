Mănescu: Românii din străinătate să se înscrie pe listele de vot; închirierea de spaţii pentru secţiile de votare, variantă de lucru

Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, face apel la românii din străinătate să se înscrie pe listele de vot, arătând că închirierea de spaţii pentru secţiile de votare în care au existat aglomerări este o variantă de lucru, potrivit Agerpres."Aceasta este o variantă de lucru la care ne-am gândit deja pentru acele secţii în care au fost aglomerări foarte mari, nu pentru toate secţiile, pentru că trebuie să fim foarte realişti, votarea se va face vineri începând cu ora 12,00, sâmbătă şi duminică. Avem o aşteptare ca la secţiile mari să vină foarte mulţi oameni şi este un apel pe care îl fac românilor din afara ţării să se înscrie pe listele de vot, pentru că va fi o cheltuială pe care statul român o va angaja în plus faţă de toate celelalte cheltuieli pentru a închiria spaţii mari. Ar fi păcat să avem, spre exemplu, o sală de sport cu foarte multe cabine, cu toate facilităţile şi să avem un alegător, doi-trei alegători pe zi. M-aş bucura ca românii chiar să vină, să-şi arate interesul", a declarat Mănescu, joi, la Antena 3.Ministrul de Externe a precizat că în noua legislaţie au fost prevăzute toate condiţiile pentru ca românii din străinătate să poată vota."Cetăţenii români din afara ţării au aceleaşi drepturi constituţionale ca şi cetăţenii români rezidenţi în România, drept pentru care de aici rezidă obligaţia autorităţilor să garanteze acestor cetăţeni că-şi pot exercita dreptul de vot şi aici nimic nu este negociabil, aici nu există loc de interpretare. Oamenii aceia au dreptul să voteze, trebuie să voteze şi, printr-o lege corectă, prin organizări eficiente, trebuie să li se asigure votul. (...) Este frustrant pentru mine ca român, dacă sunt în afara ţării, să nu pot vota şi pot să înţeleg orice nemulţumire pe care cei care nu au putut vota au avut-o, acum însă, eu am nişte aşteptări foarte mari ca românii să se înscrie pe listele electorale, să se înregistreze ca votanţi. (...) Cetăţeanul are dreptul de a vota, autoritatea statului îi pune la dispoziţie toate instrumentele, o lege modificată în favoarea cetăţeanului din afară şi infrastructura pe care o reprezintă secţia de vot în sine. Acum, cetăţeanului, din punctul de vedere al statului, i s-au realizat toate condiţiile pentru a vota. În lege se spune că cetăţeanul trebuie să se ducă să se înscrie. Aşteptarea mea este ca ei să meargă să se înscrie pe lista de vot, pentru că sunt convinsă că-şi doresc să voteze şi sunt convinsă că se vor duce să se înscrie", a afirmat Mănescu.Ea a subliniat că vor exista condiţii mai bune în contextul în care vor fi trei zile în care românii din străinătate vot putea vota."De ce trei zile? Nu este discriminare. Sunt unii care poate vin de la zeci, sute de kilometri să voteze. Nu este acelaşi lucru cu secţia de vot care este în capătul blocului sau al străzii", a spus Mănescu.Ministrul a mai arătat că va exista şi o campanie de informare cu privire la votul românilor din străinătate şi a amintit şi de votul prin corespondenţă."Vă daţi seama ce uşurare va fi pentru personalul din ambasade şi din consulate, misiunile României în afară, ce uşurare va fi pentru aceşti oameni care au trecut prin momente foarte grele. Nimeni dintr-o ambasadă sau dintr-un consulat nu şi-a dorit să blocheze dreptul de vot. (...) Oamenii au suferit inclusiv fizic. (...) Sperăm ca pentru următoarea rundă de alegeri, pentru alegerile prezidenţiale, să nu mai existe aceste probleme", a declarat Mănescu.