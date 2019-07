Nicolicea anunță schimbări în lege: Trebuie făcute împotriva abuzivilor dar și împotriva proștilor

„În ceea ce privește acțiunea forțelor statului de drept, deși asta este o expresie exagerată, instituțiile statului de drept sunt și instituțiile de sănătate și azi de bătrâni, nu Poliție, Parchet, ș.a.m.d., cum ne-a intrat nouă în limbaj, s-a dat dovadă de crasă incompetență. Aici e un punct pe care trebuie să umblăm la legislație. Legislația trebuie făcută și împotriva abuzivilor, ca să nu mai poată să acționeze, dar trebuie făcută și împotriva proștilor, cu proceduri foarte clare, în așa fel încât să nu mai lași la latitudinea cuiva. Voi sta de vorbă cu domnul ministru Moga, care este o persoană foarte voluntară și care nu lasă lucrurile de pe o zi pe alta și sunt convins că măsurile organizatorice, de stabilire a unor proceduri de intervenție pe care le va lua, eu zic că pe viitor ne vor scuti de astfel de probleme, de erori ale polițiștilor”, a afirmat Eugen Nicolicea, duminică, la Antena 3.Deputatul PSD a adăugat că trebuie specificat în lege că poliția trebuie să intervină obligatoriu în momentul când viața unei persoane este amenințată. El a mai spus că în situația de la Olt a fost vorba despre „crasă incompetență”.„Deci aveau dreptul să intre, puteau să intre, dar asta însemna o decizie a cuiva. Să zicem că știau legea, nu aveau nicio obligație, aveau doar o posibilitate. Am vorbit despre crasă incompetență. Acum presupunând că ar fi știut legea, atenție acolo spune «pot, au posibilitatea, pot să intervină», dar lași la latitudinea lui dacă o face sau nu. Evident că acest lucru poți să îl lași la latitudinea lui dacă e vorba de sustragere de probe, distrugere de probe, etc, dar în cazul în care e amenințată viața unei persoane nu trebuie să îi mai lași la pot să intervină, ci să scrie efectiv în lege că intervin obligatoriu. Pe urmă vedem noi dacă a fost suprareacție sau nu”, a explicat Nicolicea, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.El a mai susținut că forțele de ordine și instituțiile statului au devenit timorate după Revoluție, când au văzut că riscă să fie anchetate „pentru tot felul de bazaconii”.„Forțele de ordine și în general instituțiile statului au început să fie timorate după ’90, după Revoluție. Văzând că sunt anchetați pentru tot felul de bazaconii și că sunt săltați în slăvi tot felul de infractori au ajuns la maniera «domnule, decât să am eu o problemă mai bine aștept să mă confirme cineva, un procuror, un judecător, ș.a.m.d.». Cu privire la judecător, păi bănuiesc că niciun judecător zdravăn la cap nu își imagina că cineva care poate să intervină într-un caz în care se impune această intervenție mai vine la el să îi ceară o autorizație. Atunci el merge procedura, nici nu știm ce i-au scris acolo când i-au solicitat autorizația, și începe să spună, să descrie fapta, persoanele, o grămadă de lucruri pe care ăia nu le cunoșteau și evident că a durat o oră și ceva, după procedura standard. Totul a pornit de la faptul că nu au intervenit într-un caz excepțional, de o manieră excepțională”, a completat Eugen Nicolicea.Social-democratul a precizat că pre vremuri când existatul cazuri deosebite erau prelucrate în toată țara, însă acum nu se mai procedează astfel.„De asemenea, ai un caz mai deosebit. Pe vremuri era prelucrat în toată țara, ca să se știe și modul de intervenție, măsurile care se iau de prevenție, de eficiență, etc. Nu se mai face așa ceva de multă vreme. În orășelul la Caracal or mai fi fost cazuri de omor, dar de maniera de dat în cap la cârciumă, răzbunări, nu cu sechestrări de soiul acesta”, a conchis deputatul PSD. Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, și-a recunoscut ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât și al Luizei , a declarat avocatul din oficiu al bărbatului.Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o mașină de ocazie. În același mod a dispărut Alexandra Măceșanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-și anunța răpirea.