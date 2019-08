Premierul, despre moțiune: E un calcul politic. Un eșec înainte de prezidențiale nu ar face bine PNL

Viorica Dăncilă a afirmat, întrebată dacă există o înțelegere politică între ea și Ludovic Orban ca moțiunea de cenzură să fie depusă mai târziu, că este exclus așa ceva. Premierul consideră că este vorba despre un calcul politic pentru că un nou eșec înainte de prezidențiale nu ar face bine PNL, relatează Mediafax.

„Nu este nicio înțelegere politică. Ce înțelegere politică să am cu dl Orban? Am uitat de plângerea penală depusă de dl Orban împotriva mea? Nu. Eu cred că e un calcul matematic. Am văzut la ultima moțiune de cenzură care a fost rezultatul. Cred că un nou eșec înainte de prezidențiale nu ar face foarte bine PNL. Cred că este un calcul politic. Știu că nu o să aibă voturile necesare pentru ca moțiunea să treacă și orice înfrângere, știți foarte bine, că se contabilizează. În momentul în care pornești la război trebuie să ai șanse de câștig, dar când vezi că nu ai șanse de câștig, atunci e bine să nu-l pornești”, a declarat Viorica Dăncilă, duminică la Antena 3, întrebată despre o posibilă înțelegere cu Ludovic Orban pentru ca PNL să depună moțiunea după alegeri.

Chestionată dacă este sigură că moțiunea de cenzură va fi respinsă și în cazul în care ALDE de la guvernare, Dăncilă a răspuns: „Nu aș vrea să fac acest scenariu”.

Premierul a completat că nu ar dori să ia „în calcul ieșirea ALDE de la guvernare. Vom avea discuții. Îmi doresc, repet, ca ALDE să rămână la guvernare, dar bineînțeles în eventualitatea în care ALDE va ieși de la guvernare voi căuta soluții astfel încât să avem numărul de voturi necesare ca această guvernare să își ducă până la capăt misiunea”.

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat că moțiunea de cenzură va fi depusă de partid la momentul cel mai potrivit, în sesiunea parlamentară de toamnă, precizând că poate fi înaintea alegerile prezidențiale din luna noiembrie sau după scrutinul pentru Cotroceni. Liderul liberalilor a adăugat că numărul voturilor este în creștere la fiecare moțiune de cenzură depusă de Opoziție.