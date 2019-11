Ludovic Orban, la Digi 24: Președintele Casei de Pensii a intrat în concediu medical. Iresponsabil! Sunt întârzieri la calcularea pensiilor

„Președintele Casei de Pensii (Ioan - Petru Căprariu, n.red.) și-a luat concediu medical, parcă special ca să creeze probleme în plata pensiilor. Ei creează niște situații de neimaginat, un asemenea comportament iresponsabil eu n-am mai văzut, în condițiile în care sunt întârzieri la calcularea pensiilor. S-au pensionat oamenii și așteaptă deciziile de pensionare, sunt întârzieri de o lună, de două, de trei luni de zile în calculare. Calcule care stau la baza deciziei de stabilire a pensiilor. Stau oamenii și așteaptă deciziile pe pensii și el intră în concediu medical”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.

„Probabil știa că urmează să fie schimbat și din cauza asta a intrat în concediul medical”, a precizat premierul, adăugând că „normal” fiind întrebat dacă vrea să-l dea afară.

Acesta a mai precizat că au fost schimbați din funcție doi consuli și e în pregătire și înlocuirea celui de la New York.„Practic am schimbat doi consuli, de la Milano și Shanghai. De asemenea e în pregătire consulul general de la New York, dl. Dancu (Radu Cătălin Dancu - n.r.), care e un personaj foarte pitoresc. Încercăm să trimitem diplomați de carieră, care să reprezinte cu adevărat interesele României și nu plasamente de ultima oră a unor oameni, clienți politici ai guvernului, pentru că toate astea s-au făcut practic după începerea procedurii moțiunii de cenzură, știind că e posibil să cadă guvernul”, a declarat la Digi24 Ludovic Orban.”De altfel, am oprit aproape toate concursurile, pentru că în toate instituțiile publice ei au dat drumul la consursuri. Când a demarat procedura moțiunii de cenzură ei au dat drumul la concursuri ca să-și plaseze clientela. Concursuri... Simulacru de concursuri, cu un singur candidat pe post. Au vrut să ocupe toate funcțiile de conducere și de execuție vacante, ca atunci când venim noi să ne trezim cu toată clientela pesedistă băgată pe ușa din dos”, a subliniat Ludovic Orban.