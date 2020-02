Gabriela Firea doreşte o alianţă cu Pro România pentru alegerile locale

Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a salutat, luni seară, la România TV, realizarea alianţei PSD-Pro România-ALDE în judeţul Bistriţa-Năsăud, pe care o consideră "de bun augur", subliniind că şi-ar dori şi la Bucureşti un proiect comun cu Victor Ponta, potrivit Agerpres.Firea a apreciat că Ponta a fost un prim-ministru bun, care a ajutat Bucureştiul şi a spus că în această perioadă ar fi bine să se renunţe la orgolii, pentru că certurile şi disensiunile nu duc la nimic bun pentru cetăţeni."S-a vorbit în aceste zile foarte mult despre trădare. Se face filosofia trădării, cine-i mai trădător decât celălalt. Eu cred că cea mai mare trădare şi cea care cu adevărat contează este cea faţă de români. (...) De ce am pierdut noi alegerile europarlamentare? Pentru că românii au considerat că una am spus când am câştigat alegerile parlamentare şi am făcut majoritatea în Parlament şi în loc să ne ţinem de acel program de guvernare, am avut alte priorităţi. (...) Au fost între noi nişte declaraţii, nişte cuvinte mai nepotrivite. Nu cred că trebuie să rămânem în trecut, mai ales având în vedere faptul că într-adevăr pe români îi paşte un pericol foarte mare. Acest pericol foarte mare îl reprezintă guvernarea demisă deja PNL, guvernarea care aduce austeritate. Vă daţi seama în ce paradox trăim? Miniştrii care au fost astăzi la audieri prezintă realizările pe care le au în vedere, dar îi roagă pe parlamentari să nu fie votaţi, să pice două guverne, ca să avem alegeri anticipate. Vă daţi seama în ce ecuaţie politică grotescă ne aflăm? Pericolul acesta este: anticipate înseamnă austeritate", a afirmat Firea într-o emisiune la România TV.Primarul general al capitalei a comentat rezultatele unui recent sondaj CURS, care o creditează cu cea mai mare cotă de încredere pentru un nou mandat la Primăria Bucureşti, spunând că deşi este victima unei campanii agresive în special în mediul on-line promovată de USR şi PNL, în care reprezentanţii celor două partide vor să demonstreze că în ultimii trei ani nu s-a făcut nimic în Bucureşti, cetăţenii nu pot fi manipulaţi."Eu le mulţumesc tuturor celor care au în continuare încredere în mine şi care înţeleg faptul că una este ceea ce am făcut - şi lucrurile se văd şi pot oricând să dau explicaţii - şi alta este manipularea, în special din zona on-line, unde sunt foarte multe invective, sunt foarte multe minciuni. Se vede faptul că cetăţenii sunt mult mai inteligenţi şi mai informaţi decât cei care vin cu aceste manipulări şi cu aceste dezinformări. Asta nu înseamnă că mă culc pe o ureche, sub nicio formă, că am cea mai mică aroganţă, dimpotrivă, voi fi la fel ca şi până acum, şi anume, dedicată în totalitate proiectelor capitalei, pentru că sunt foarte multe de făcut", a opinat Firea.Sondajul CURS, realizat în perioada 23 ianuarie - 6 februarie, o creditează pe Gabriela Firea cu o cotă de încredere de 40% pentru un nou mandat la Primăria Generală a Capitalei, aceasta fiind urmată de Traian Băsescu (29%), Nicuşor Dan (26%), Rareş Bogdan (23%), Vlad Voiculescu (22%) şi Victor Ponta (19%)., potrivit Agerpres.