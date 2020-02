Dan Barna: Facem ce depinde de noi ca să ajungem la anticipate; nu e o certitudine că le vom avea

„Eu doar constat că modalitatea în care cele mai importante obiective nu se întâmplă sugerează acest lucru (posibilitatea unei înţelegeri PSD-PNL - n.r.) şi, dacă ne uităm cui profită, vedem că avem cele două partide care, din punctul lor de vedere, legitim, vor să scoată Alianţa USR PLUS din peisaj. Facem ce depinde de noi ca să ajungem la anticipate. (....) Nu e o certitudine că vom avea anticipate, noi ne-o dorim, preşedintele declară că şi-o doreşte, PNL declară că şi-o doreşte, dar haideţi să vedem dacă se şi întâmplă, pentru că dacă nu se întâmplă, rămânem tot în zona declaraţiilor în care avem doi mari beneficiari, PNL şi PSD, şi componenta aceasta nouă din societate care se implică politic este lăsată din nou pe dinafară”, a declarat Dan Barna.El a arătat că PNL a promis alegeri anticipate şi primari în două tururi, iar aceste aspecte fac parte din acordul semnat cu USR.„Primari în două tururi e fata morgana care se duce, parcă tot se îndepărtează, deci perspectiva e spre zero, iar anticipatele sunt, în momentul de faţă, un "ghici" care depinde de multe elemente. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Senat, dinspre PSD pare că nu o să avem anticipate. Din perspectiva asta, cui profită să nu ai nici primari în două tururi, nici anticipate? Cel mai mult PSD-ului şi, într-o mare măsură la fel de mare, PNL-ului. Atunci vă întreb, e blat sau nu e blat? În noiembrie putea fi dată ordonanţă, vedeam dacă putea trece de Curtea Constituţională. Sunt multe modalităţi de a ajunge la un obiectiv. (...) Constat că obiectivele pe care le-am agreat nu au fost realizate, obiective care erau pentru România”, a susţinut preşedintele USR.Barna a afirmat că în acordul semnat cu Ludovic Orban erau 18 puncte, care erau importante pentru România şi pentru stabilitatea ţării, care nu erau în beneficiul USR şi se va vedea în perioada alegerilor locale care va fi poziţionarea liberalilor.„Pentru că noi nu suntem nici ALDE, nici Pro România, ca să încercăm să ne introducem oamenii în Guvern sau să încercăm să obţinem beneficii şi sinecuri. Singurele lucruri pe care le-am discutat şi negociat cu premierul Orban erau obiective care nu erau în beneficiul USR, erau pur şi simplu obiective pentru a ieşi din această criză. Or, acestea nu s-au întâmplat şi din această perspectivă o să vedem şi în perioada următoare, în cadrul alegerilor locale, o să vedem care va fi poziţionarea PNL exact în acele UAT-uri unde avem înşurubaţi primari PSD, clar favorizaţi de alegeri într-un singur tur, unde s-ar putea să fie necesară o colaborare electorală tocmai pentru a scăpa de PSD”, a spus Barna.Liderul USR crede că România trebuie să aibă alegeri anticipate, să aibă un nou guvern cu susţinere populară, după care e de dorit ca majoritatea care va fi suficient de consistentă să poate schimba şi Constituţia.