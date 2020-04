Ludovic Orban, despre OUG privind bugetarii: Unii ar putea lucra 15 zile și apoi să stea acasă pe 75% din salariu

Ne-am gândit la un mecanism, pe care îl vom introduce într-o reglementare, care ține oarecum și de o evitare a riscului de răspândire a virusului. Un mecanism relativ simplu, în care împărțim angajații în două – angajații sunt gândiți în cele două părți egale, fiecare parte să poată să mențină funcționalitatea instituției publice.

– angajații sunt gândiți în cele două părți egale, fiecare parte să poată să mențină funcționalitatea instituției publice. Jumătate din angajați lucrează 15 zile, restul de 15 zile urmând să fie într-o formă de șomaj tehnic – plătiți la fel cum sunt plătiți cei din șomaj tehnic, cu 75% - restul de 15 zile vin la muncă ceilalți, care au stat în șomaj tehnic perioada respectivă

Sunt zone publice, care nu pot fi afectate, în care avem nevoie de fiecare efectiv, ba chiar avem nevoie de resurse umane suplimentare. Nu putem afecta zona de sănătate, care înseamnă spitale, direcții de sănătate publică, ambulanțe, unități primiri urgențe.

De asemenea, nu putem afecta zona MAI, cu toate efectivele de jandarmi, pompieri, polițiști.

De asemenea, nu putem afecta zona militară.

De asemenea, sunt mai greu de afectat zone, cum e zona Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru că ANOFM este implicată direct în procesarea și în acordarea sumelor necesare pentru șomajul tehnic, pentru angajații care beneficiază de șomaj tehnic. Deci sunt sectoare publice, care sunt extrem de încărcate, unde nu putem să luăm astfel de măsuri similare cu șomajul tehnic.

Premierul Ludovic Orban a vorbit miercuri seara, la B1 TV, despre Ordonața de Urgență care-i vizează pe bugetari și spune că s-ar putea lua o măsură similară șomajului tehnic din privat, iar unii bugetari ar putea lucra 15 zile, iar apoi ”să stea acasă pe bani mai puțini”.Premierul spune că nu vor fi vizați de această măsură bugetarii din Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Sănătate și asitență socială.Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminică seara, la B1 Tv, că sunt discuţii în Guvern şi sunt luate în calcul mai multe scenarii legate de salariaţii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucrează, probabil, la o analiză pe acest subiect."Avem discuţii în Guvern şi evident că luăm în calcul mai multe scenarii referitoare şi la personalul bugetar. În primul rând ar trebui să ştiţi că un bugetar când stă acasă nu mai primeşte acele sporuri. Deci cu asta din start este diminuat acel salariu. Avea foarte multe sporuri, spor de antenă, spor de periculozitate. Acelea nu le mai primeşte. Se lucrează probabil la Ministerul Muncii la o analiză pe acest subiect şi sunt convins, am văzut şi o declaraţie a premierului Ludovic Orban, că lucrează la acest lucru. Eu sunt convins că se va ajunge până la urmă la o decizie care se va lua cu privire la acest aspect. Noi am cerut, cel puţin eu, am cerut tuturor din mediul privat o solidaritate şi este normal să existe o solidaritate la nivel naţional a tuturor, în aşa fel încât să trecem cu bine toţi peste această criză", a spus ministrul Economiei la B1TV, întrebat dacă există o strategie cu privire la discrepanţele între privat şi bugetar, astfel încât şi bugetarii să intre în şomaj tehnic sau să primească mai puţini bani.”Cu cât diminuăm răspândirea virusului mai mult, cu atât timpul în care vom reveni, momentul în care vom reveni la normalitate va fi mai apropiat. Estimările epidemiologilor sunt privitor la vârful epidemiei că va fi în jurul datei de 1 mai – sigur, nu este o certitudine. După ce vom trece de vârful epidemiei, probabil se va diminua numărul de cazuri noi de cetățeni români care sunt infectați cu coronavirus. În funcție de evoluții, vom lua toate măsurile de revenire la normalitate. Ne dorim ca acest lucru să se petreacă cât mai repede posibil. Pe de altă parte, simt deja o anumită relaxare. Nu trebuie să apară această relaxare.”, a declarat Orban la B1 TV.