Nicuşor Dan și Ludovic Orban, la RTV. „Principalele probleme ale Capitalei sunt termoficarea, poluarea şi traficul”

Ce a declarat Ludovic Orban:





„În urma cu 4 am avut intentia de a candida, am facut pasul inapoi, inca de atunci am avut ideea de a nu lasa Bucurestiul in mana PSD, ne-au reprosat ca nu ne-am unit. PNL are foarte multe valori, dar capacitatea de a candida capitala cu un candidat propriu era foarte mica, la fel si in cazul USR. De aici ideea de a merge cu un candidat comun”, a spus premierul Ludovic Orban, potrivit romaniatv.net „Am fost convins ca am luat decizia bună atât din punct de vede politic, cat si din perspectiva persoanei, eu nu susţin pe oricine. Bucurestiul a acumulat foarte multe probleme nerezolvate”.„Dacă vrei să ai un parteneriat, eşti tu însuţi serios în relaţia asta. Am fost la Ministerul Transporturilor şi mi s-a spus că Primăria Capitalei nu a dat certificatul de urbanism pentru a se putea începe o investiţie la Gara de Nord. De asemenea, în ultimele săptămâni de finalizare a metroului a refuzat să oprească circulaţia tramvaiului 41 pentru a se face conexiunea. A fost o relaţie complicată. În general domnia sa e o persoană conflictuală, chiar dacă domnia sa spune că vrea să se înţeleagă bine cu toată lumea. Acum că s-a terminat campania nu am foarte multe de comentat. Nu a fost cea mai veselă şi cea mai fericită campanie, au fost foarte multe minciuni care s-au spus în spaţiul public. Nu am reuşit să avem o dezbatere. Principala mea preocupare este să transmitem bucureştenilor care sunt aşteptările pe marile probleme, care sunt termenele realiste şi cum putem să lucrăm împreună. Trebuie să dăm drumul la echipa pe fonduri europene, pentru că vrem să avem investiții considerabile.”„În patru ani s-au cheltuit banii pe 5 ani. Trebuie sa vedem cum face eşalonarea banilor, că să ne menţim la suprafata. In acelasi timp sa dam drumul pentru accesarea de fonduri europene.”„Primaria Capitalei a avut anul acesta mai multi banii decat in anii guvernarilor PSD, am crescut procentul din impozitul pe venit.”„Principalele probleme ale Capitalei sunt termoficarea, poluarea, traficul.”„Din păcate la sfârșitul lui 2019 datoriile erau de 3 miliarde de lei. Primăria nu-i transparentă, dar acum datoriile ar putea fi la 4 miliarde de lei. Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem e să menținem corabia la suprafață și pe de altă parte să dăm drumul echipei pe fonduri europene să avem cât mai repede banii.”„Nu este principala mea preocupare ca Firea să aibă dosare penale. Am alte priorități.”„O să urmeze o iarnă foarte grea în care sistemul nostru e mult mai rău decât acum 3-4 ani. Numărul de avarii este mult mai mare și bucureștenii au văzut pe propria piele în această vară. Suntem nevoiți să facem un management de avarie astfel încât să putem interveni. Trebuie să facem niște contracte în regim de urgență cu companii private care să intervină cât mai repede pentru repararea avariilor. Dacă ai o avarie acum nu răspude nimeni la telefon. ELCEN ar fi fost dispus să renunțe la cele 3 miliarde de penalități, dacă primăria arăta că e dispusă să plătească eșalonat datoria de 1 miliard”.