Năsui: Impozitul zero pe salariul minim este o măsură absolut realizabilă; din 2022 ar putea fi aplicată în agricultură

"Impozitul zero pe salariul minim este cea mai bună măsură pe care o putem face să combatem cea mai mare problemă a României, şi anume sărăcia. E o măsură absolut realizabilă dacă avem dorinţă politică să o facem. În programul de guvernare începem să facem asta din 2022 într-un domeniu anume. Nu vă ascund că sper şi cred că acesta va fi agricultura, pentru că în agricultură sunt şi salarii mici şi evaziune fiscală foarte mare. O măsură "zero taxe" elimină această evaziune pentru că o face nerentabilă. De ce să te mai ascunzi, să nu plăteşti totul prin bancă dacă oricum nu mai există povară fiscala mare. Povara fiscală este cea care încurajează, de fapt, evaziunea fiscală", a susţinut Năsui, la Antena 3.La finele lunii noiembrie 2020, deputatul USR Claudiu Năsui declara că măsura "zero taxe pe salariul minim", inclusă în programul USR PLUS de guvernare, ar urma să fie implementată gradual, pe parcursul a cinci ani, şi va viza în primul rând clasele sociale în care sunt cele mai mici salarii, potrivit Agerpres.