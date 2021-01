Ministrul Energiei: Susţin în totalitate dreptul de preempţiune al Primăriei Capitalei de a achiziţiona Elcen

"Eu cred că este ok să fie totul integrat şi evident modernizat. Şi Elcen are nevoie de modernizare şi acolo avem fondul de modernizare şi indiferent că e proprietatea ministerului sau a primăriei, acest lucru trebuie făcut. Degeaba, însă, faci Elcen fără reţeaua de termoficare şi aceasta trebuie complet reabilitată. Primăria Generală şi-a exprimat (intenţia de a cumpăra Elcen, n.r.) în 13 ianuarie către administratorul judiciar, ne-a înştiinţat şi pe noi. Sigur, susţin în totalitate acest lucru, dreptul de preempţiune de a achiziţiona Elcen sau activele din Elcen. Dacă acest lucru va fi dus la bun sfârşit este foarte bine. Elcen va putea funcţiona sub aceeaşi umbrelă a primăriei, cu o conducere unică, nu mai dă vina nimeni unui pe altul, că nu-şi mai plăteşte unul altuia subvenţiile, datoriile către furnizori", a spus Popescu, la B1 TV.Ministrul de resort a susţinut că pentru achiziţia Elcen nu trebuie să existe bani de la bugetul de stat. "Pot să existe bani din taxe şi impozite. Primăria Capitalei este o primărie bogată. Există şi finanţări şi din altă parte", a menţionat demnitarul. Săptămâna trecută, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat, într-o conferinţă de presă, intenţia Municipalităţii de a cumpăra Elcen , menţionând însă că pentru realizarea acestui deziderat trebuie fie obţinut acordul Guvernului şi al Consiliului General al Capitalei."Ne-am exprimat intenţia de a cumpăra Elcen. Este un deziderat care a apărut în spaţiul public de foarte mult timp, inclusiv la administraţiile anterioare. Avem instrumentele să îl realizăm. Există disponibilitatea - pe care am exprimat-o formal din partea Primăriei Capitalei. Este nevoie de acordul Consiliului General şi este nevoie de acordul Guvernului, prin Ministerul de Finanţe şi prin Ministerul Energiei. Sunt optimist că această preluare va avea loc", a precizat Dan în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Primăria Capitalei.Acesta reamintit că, în anul 2016, societatea Elcen a fost evaluată la un miliard de lei şi a estimat că, urmare a faptului că nu s-au mai realizat mari lucrări de investiţii, această valoare a scăzut.