Ministerul Educaţiei pregăteşte o OUG care prevede un program de recuperare a materiei, cu o durată de 16 săptămâni. Profesorii, plătiţi cu 100 de lei pe oră / Ce măsuri se iau pentru încheierea mediilor

„Pierderile structurale sau conjuncturale generate de predarea online sunt evidente şi sunt mari. În acelaşi timp, aş adăuga şi faptul că sunt foarte neuniforme, diferă foarte mult de la o zonă la alta, de la o şcoală la alta şi mai cu seamă, de la un elev la altul, în funcţie de acea componentă de circumstanţă, de accesul la echipamente şi de accesul la internet, pentru că avem şi pierderile structurale, generate de predarea online în sine în raport cu predarea clasică. Predarea online, pe care noi am făcut-o şi acolo unde putea fi adaptată - şi există zone în care va trebui să continuăm - şi acolo unde era mai puţin adecvată şi acolo unde nu era deloc adecvată. Am fost obligaţi să apelăm la predarea online peste tot”, a declarat Sorin Cîmpeanu, vineri seară, la Digi 24.În acest context, Cîmpeanu a anunţat că pentru cei 65.000 de elevi care riscă să rămână cu mediile neîncheiate pe primul semestru s-au luat măsuri pentru prevenirea acestei situaţii.„Din punct de vedere organizatoric, am luat două măsuri: extinderea cu până la opt săptămâni a perioadei în care unui elev i se poate încheia situaţia şcolară din momentul revenirii în şcoală şi a doua măsură este aceea de micşorare până la două note pentru încheierea situaţiei şcolare. În mod normal, Regulamentul de organizare şi funcţionare prevede un număr de note egal cu numărul de ore alocat săptămânal acelei discipline”, a explicat ministrul Educaţiei.Acesta a precizat că acestea sunt măsuri de sprijin pentru cei aflaţi în această situaţie, dar nu reprezintă o rezolvare a problemelor, soluţia fiind aşa-numitele ore remediale, în care să fie recuperată materia pierdută.Aceste ore se adresează nu doar celor 65.000 de elevi, ci şi altora.„Numărul este mult mai mare. Am estimat un număr mediu de ore de pregătire remedială de cinci ore pe săptămână pentru aceia care au nevoie, pentru care cadrele didactice vor decide că pierderile se pot compensa prin cinci ore pe săptămână vreme de 16 săptămâni, pentru că atât durează programul pe care dorim să-l iniţiem prin Ordonanţă de Urgenţă. 16 săptămâni începând din februarie pentru cei care revin la şcoală şi – o nuanţă importantă – ce ai pierdut din cauza predării online nu are rost să încerci să recuperezi tot prin predare online, e nevoie de prezenţă fizică”, a menţionat ministrul.Acesta a precizat că fiecare cadru didactic trebuie să decidă dacă e nevoie de mai multe ore de recuperare, iar în acest caz „programul depinde exclusiv de înţelegerea dintre elevi, cadru didactic şi părinţi”, el arătând că Ministerul Educaţiei susţine „orice variantă”.Sorin Cîmpeanu a menţionat că nu a luat în calcul realizarea de teste la nivel naţional pentru a identifica elevii care au nevoie să participe la aceste ore suplimentare.În ceea ce priveşte plata profesorilor, aceştia ar urma să primească 100 de lei pentru fiecare oră de recuperare a materiei, el susţinând că această sumă „ar trebui să fie un tarif motivant, mai ales pentru cei tineri”.