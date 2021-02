Renate Weber: Pe mine nu m-a informat nimeni oficial care sunt motivele de nemulţumire, ce reproşuri mi se aduc

„Pe mine nu m-a informat nimeni oficial până la acest moment care sunt motivele de nemulţumirile, care sunt reproşurile care mi se aduc. Eu nu am primit o copie a acelei solicitări de revocare. Înţeleg că urmează în perioada următoare o întâlnire a comisiilor juridice care vor analiza. Iarăşi, nu ştiu ce vor analiza şi vor face un raport”, a declarat Renate Weber.Aceasta a precizat că legea este foarte clară, iar revocarea Avocatului Poporului se face pentru încălcarea Constituţiei.„Revocarea Avocatului Poporului se face numai pentru încălcări ale Constituţiei şi legilor. Adică nici măcar nu e vorba de o analiză a activităţii în general. Noi am trimis raportul nostru de activitate ca în fiecare an la Parlament. M-aş bucura foarte mult să avem o înâlnire în plenul Parlamentului şi să discutăm activitatea acestei instituţii. Dar care sunt acele situaţii în care eu aş fi încălcat Constiuţia şi legile? Sincer vă spun, nu le ştiu, nu mi-au fost communicate”, a mai afirmat Weber.Aceasta a afirmat că, în cazul revocării, ia în calcul mai multe aspect: „Pe de altă parte, sincer vă spun, de când a fost decizia aceea a CEDO privind-o pe doamna Kovesi, unde i se reproşa statului român că doamnei Kovesi nu i s-a oferit posibilitatea unei căi de atac, mă întreb şi eu dacă e firesc să nu existe o cale de atac a mea, pentru că este vorba de o revocare a mea. Vreau să văd cum se vor desfăşura lucrurile. Evident că iau în calcul mai multe aspecte. Chiar nu cred sub nicio formă că poţi spui unui Avocat al Poporului care îşi respectă şi îşi îndeplineşte mandatul constituţional, că a încălcat în felul acesta Constituţia. Adică este o contradicţie logică, aşa mi se pare”.- al cărei mandat ar urma să se încheie în 2024 - precizând că în cel mult două săptămâni comisiile juridice urmează să analizeze această solicitare şi să prezinte un raport care să fie transmis plenului.