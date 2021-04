Raluca Turcan: În momentul în care am intrat în mandat a trebuit să plătim două milioane de lei recuperări salariale pentru salariile unor angajaţi din minister care au câştigat în instanţă

"Avem în sistemul public de salarizare nişe inechităţi crase, nişte dezechilibre uriaşe, soldate cu costuri din banii publici care se resimt în fiecare an pentru că orice inechitate în sistemul public de salarizare a condus la procese în justiţie, recuperări salariale, plăţi din urmă. Şi vă dau doar exemplul ministerului pe care îl conduc: în momentul în care am intrat în mandat a trebuit să plătim două milioane de lei recuperări salariale pentru salariile unor angajaţi din minister care au câştigat în instanţă. Prima întrebare care mi s-a adresat a fost: «ce facem, le plătim?» Şi zic: «e decizie definitivă a instanţei, nu putem să ne jucăm». Şi lucrul acesta s-a întâmplat peste tot în sistemul public de salarizare”, a afirmat Raluca Turcan, marţi seară, la Digi 24.Ea a arătat că există angajaţi care au salarii şi cu 2.000 de lei mai mari decât colegi ai lor cu aceeaşi pregătire şi cu aceeaşi funcţie din alte instituţii sau din instituţii similare care funcţionează în alte judeţe, iar în aceste condiţii au fost intentate numeroase procese.Turcan a menţionat, în acest context, că în situaţii de acest gen recuperările salariale pentru un angajat costă 5.000 de euro pe an sau chiar 10.000 de euro pe an pentru un singur angajat care primeşte salariu diferenţiat în administraţia publică.Turcan a reiterat că memorandumul privind noile principii de salarizare în sistemul bugetar nu prevede scăderea niciunui venit "nici în sănătate, nici în educaţie”, ci se face "o reaşezare pe grila de salarizare a respectivelor profesii”.