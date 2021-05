Cristian Ghinea anunță o reformă a taxării transportului de mărfuri pe autostrăzi: Până la urmă trebuie să avem acest principiu - fiecare plăteşte după câtă marfă transportă şi pe ce distanţă

„În cazul autostrăzilor, da, ni s-a spus că alocarea pe care România a propus-o, de 4 miliarde de euro pentru autostrăzi, este prea mare şi noi am spus: o fi mare, dar noi avem nevoie de aceşti bani, insistăm şi vom respecta planul de verde, pentru că fiecare plan trebuie să aibă 37% din alocare pentru proiecte verzi. Respectăm planul de verde şi punem această alocare mare pentru autostrăzi. (...) Noi am mers pe strategia (...) unor reforme care să justifice aceşti bani de autostrăzi şi de aici vom face o reformă a taxării transportului de mărfuri pentru că, până la urmă, trebuie să avem acest principiu, fiecare plăteşte după câtă marfă transportă şi pe ce distanţă. Acum avem un sistem de roviniete în care toată lumea plăteşte la fel, indiferent cât foloseşte autostrăzile”, a declarat Ghinea luni seară la TVR, potrivit News.ro.Acesta a menţionat că autostrăzile pe care România intenţionează să le construiască cu fonduri alocate prin PNRR trebuie să aibă perdele forestiere, cabluri digitale, el dând ca exemplu autostrada A7, care va fi prima autostradă astfel „gândită modern”.„În acelaşi timp, venim cu reforme, a modului în care taxăm transportul de mărfuri, tocmai pentru a avea o justificare foarte clară, per total vom scădea şi gradul de poluare pe termen lung”, a adăugat ministrul.